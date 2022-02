Angelique Boyer desborda emociones tras bailar en bikini muy 'peligrosa'

Tras hacer una pausa en las telenovelas, está más que visto que la actriz Angelique Boyer quiere seguir cautivando a sus fanáticos de una u otra forma y recientemente desbordó emociones tras bailar en bikini muy 'peligrosa'.

En febrero de 2021, cuando Angelique Boyer terminaba "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y disfrutaba del éxito de la misma con un radical cambio de look, el actor Sebastián Rulli (su pareja desde hace siete años y medio), tuvo que viajar de emergencia a España por un problema familiar, pues su padre estaba mal de salud y el actor acudió en su auxilio.

Motivo por el que la francesa deseaba su pronto regreso y por supuesto, la recuperación de su suegro, Don Óscar Rulli. Pero a la par, la actriz de "Teresa" (2010), planeaba un romántico recibimiento en vísperas del 14 de febrero, día en se celebra el amor.

Y este 2022, los papeles se invirtieron y esta vez, fue la guapa actriz quien decidió tomarse un respiro y disfrutar de las mieles del éxito tras el fin de "Vencer el Pasado" (2021) a través de la señal de Univisión en Estados Unidos, y optó por irse a pasar unos días en la playa. Pero no en cualquier playa, sino en el Caribe Mexicano.

Angelique Boyer, ya ha comenzado a hacer de las suyas -lo que ya se extrañaba- a través de redes sociales, y desde el pasado viernes, a su llegada a Tulum, Quintana Roo, mientras Rulli está a punto de terminar las grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran" del mismo nombre bajo la producción de Carlos Bardasano para Televisa, que está a punto de estrenarse el próximo 21de febrero a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Y frente al espejo, la protagonista de telenovelas tuvo a bien, ponerse un sensual bikini blanco con el que dejó ver muy poco, debido a que utilizó un pareo; pero lo que sí hizo, fue desbordar emociones de todo tipo luego de ponerse a bailar moviendo las caderas de un lado a otro a diestra y siniestra.

Lo anterior, a ritmo de "Muy Pegriloso" audio de TikTok viral de Cotilleos Tv, que la ex rubia aprovechó para derretir de amor a Sebastián Rulli quien seguramente se mordió los labios al verla y expresó: "Me quieres matar de amooor!!! Te extrañoooo y amoooo con locura! Disfruta mucho mi cieloooo. Te lo mereces", que al momento tiene no menos de 6,558 'Me gusta' y 102 respuestas.

Y tras su vídeo y su invitación de: "Viernes con V de ¡Vamos a la playa!", otras famosas del medio del espectáculo como Verónica Jaspeado, se pronunciaron ante su belleza: "Guapísimaaaaaaaa mi Angy!!!" o "Diosa" de Ana Brenda Contreras. También se lee un "Hermosa y espectacular como siempre" de Claudia Martín, su rival en ficción y "Wooooow cuerpazo" de Yanet García o las llamaradas de fuego de Jéssica Coch.

Desde el viernes pasado, Angelique Boyer ha logrado 390,800 mil corazones rojos y no menos de 2,678 comentarios.

