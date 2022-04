Angelique Boyer desborda belleza infinita y abdomen marcado en bikini desde España

En su reciente viaje por España, la actriz Angelique Boyer ha desbordado su infinita belleza y abdomen marcado en bikini; pues parece indicar que su estancia en playa Estepona, le ha sentado muy bien a la francesa junto al amor de su vida, el también actor Sebastián Rulli.

Pues a menudo, la pareja comparte los momentos más enriquecedores que comparten con la familia del histrión argentino y con su hijo Santiago que tuvo con la actriz Cecilia Galliano. No obstante, Angelique Boyer no tuvo reparo en nuevamente lucir el cuerpazo que ha logrado obtener gracias a su exquisita figura pero también de el tiempo que le dedica al gimnasio.

Y es que la protagonista de telenovelas como "Imperio de Mentiras" (2020-2021), lució su figura de diez a través de su cuenta de Instagram, con un diminuto bikini color rosado y entre hojas de palmeras que la hicieron verse muy 'chic'.

Fue con par de publicaciones de Angelique Boyer detuvo las miradas de sus casi 14 millones de seguidores, luego de compartir una sesión de fotos con la que ha dejado sin palabras a más de un@; incluso, sus colegas del medio artístico, no han dejado de enviarle comentarios de admiración.

Entre ellos figuran Fernanda Castillo (su gran amiga), quien además de una llamarada de fuego, escribió: "Wow!!!", o Grettell Valdez, quien le lanzó un "Guapísima". El actor español José María Galeano no dudó en escribir: "Guapa" y Fabiola Guajardo, quien comparte créditos con Sebastián Rulli en "Los Ricos También Lloran", expresó: "Goddess" (Diosa).

Verónica Jaspeado, Alejandra Robles Gil, Cassandra Sánchez Navarro, Alejandro Espinoza, África Zavala, Flavio Medina, entre otros famosos con los que Angelique ha compartido créditos, no han dejado de halagar a la novia de Sebastián Rulli.

Y si la primera postal cautivó a no menos de 283,340 seguidores y se pueden leer al menos 2,575 comentarios al momento, con la segunda y última postal publicada en la que luce el mismo bikini en una toma un poco más abierta, Angelique Boyer se ha llevado los aplausos.

"Que disfruten su fin de semana... Prod & maquillaje @julioarroyo, Photo [Foto] @jmolinaphotography, Hair [Cabello] @eddumakeuphair", escribió Angelique Boyer, no sin antes mostrar cuerpazo bronceado y de una pose tal que la hace parecer toda una diva.

Y otros famosos que han reaccionado a su belleza son Alessandra Rosaldo, Zuria Vega y el fotógrafo de las estrellas Uriel Santana, quienes sólo han colgado de sus comentarios llamaradas de fuego. Mientras que la actriz Jéssica Coch, también ha dicho: "Me encantaron, Angy, te ves brutal!".

Luz Ramos, con quien compartió créditos en "Imperio de Mentiras", mostró su sorpresa con este comentario: "Épaleeeeee... Jesús bendito del cerrito!!!!!", mientras que Yanet García y Claudia Martín se unieron a la publicación de la actriz que a sus 33 años luce como una verdadera diosa.

Pero el comentario que más habría llamado la atención, es sin duda el de Sebastián Rulli, su pareja desde hace siete años y medio y cuya admiración y amor se encierran en su mensaje: "Muero de un infarto y revivo para volverme a enamorar!!!!!", que al momento tiene 305 'Me gusta' y 7 respuestas.

La cuenta de Amaya Fitness aseguró: "Muyyy muy fit... @angeliqueboyer España te va a echar de menos" y la actriz Carolina Miranda dijo: "Ahorita vengo voy al gym". Al momento, la francesa ha logrado capturar 270,032 corazones rojos y ha recogido 2,045 mensajes.

