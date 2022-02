Angelique Boyer derrite con ojazos y blusita de pronunciado escote

Después de disfrutar las mieles del éxito tras dos telenovelas al hilo y otras más que se estrenan o están transmitiéndose en otros países, la actriz Angelique Boyer derritió corazones tras presumir ojazos y blusita de pronunciado escote.

Y es que la actriz de origen francés no podría sentirse mejor, pues hasta asegura que su entorno es tan cálido que ni se siente el invierno, cuando en realidad, el termómetro marca bajas temperaturas en gran parte de México y el mundo.

Y es que luciendo escotazo muy cerquita de la cámara y presumiendo sus ojos azules que en esta ocasión se le ven un tanto verdes, fue como la protagonista de telenovelas, logró llamar la atención de poco más de 296 mil seguidores de los más de 13.8 millones que la siguen en Instagram.

Angelique Boyer ha causado revuelo en la misma red de la camarita, no por nada, pues efectivamente desafió al termómetro y las bajas temperaturas y además de lucir dicha blusita sin mangas, también logró cautivar a sus followers con tremenda postal tomada desde su mejor ángulo.

"¡Pasando a saludar Mundo!... que días tan lindos, ni parece invierno!", escribió la novia de Sebastián Rulli el pasado jueves 3 de febrero, tras reaparecer luego de sus pausadas publicaciones en su perfil personal.

África Zavala, quien dio vida a la malvada Fabiola Mascaró y compartió créditos con Angelique en "Vencer el Pasado" (2021), le envió un: "Bellísima", mientras que Claudia Martín -su rival de amores desde la ficción, con quien Sebastián Rulli comparte créditos en el remake de "Los Ricos También Lloran", (2022), le expresó: "Preciosa como siempre".

Alejandra García de "La Desalmada" (2021) no dudó en escribir: "Hermosaaa!" y Jéssica Coch le envió un "Que lindaaaa!!". Sus amigas Grettell Valdez, Carmen Aub y Erika Buenfil, también le enviaron piropos. Pero el comentario que como siempre ha causado más revuelo es el de Sebastián Rulli que se lee:

"Pero que bellezaaaaa!!! Los días siempre son lindos al verte a ti!!", que tiene 1,636 corazones rojos y 32 respuestas de sus fanáticos. Otras famosas que han reaccionado a la belleza de Angelique Boyer son Renata Notni, Alejandra Robles Gil, Yanet García, Lola Meritano, entre otras. Al momento son casi 300 mil seguidores los que le han regalado un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!