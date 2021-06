Angelique Boyer derrite con ojazos azules y cabellera castaña

Tras darse a conocer su participación en la telenovela "Vencer el Pasado", luego del éxito de "Imperio de Mentiras"(2020-2021), la actriz Angelique Boyer derritió con ojazos azules y cabellera castaña, después de hacer un cambió drástico en su imagen de rubia para su actual protagónico.

No obstante, pese a que ya ha mostrado su nuevo look en decenas de ocasiones, a través de sus redes sociales y otras imágenes que circulan, emanadas de las cuentas oficiales de la franquicia "Vencer", de la propia productora Rosy Ocampo y de otros sitios de "Vencer el Pasado", en las últimas horas, Angelique Boyer ha enamorado con una tercia de postales en la que resaltó su belleza con labios rojos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la actriz de origen francés, derritió con sus ojos más azules y cabellera castaña al hacer recordar a sus seguidores, el personaje de "Teresa" que hizo en 2010, bajo la producción de José Alberto Castro para Televisa, en la que precisamente su look era el mismo que hoy posee.

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa; con sutil escote asoma sus encantos

"...'There is a shade of red for every woman'..." (Hay un tono de rojo para cada mujer), escribió Angelique Boyer el pasado viernes 25 de junio al mostrarse en tres postales desde diferentes ángulos a través de su penúltima publicación, por lo que su novio, el actor argentino Sebastián Rulli, inevitablemente ha reaccionado con un: "Wowwwww" y un quinteto de caritas con ojos de corazón, mientras literalmente prendió fuego; comentario que tiene 850 'Me gusta'.

La actriz que por un momento recuerda también al icónico personaje de las princesas de Disney "Blanca Nieves", ha hecho reaccionar a su querida amiga Fernanda Castillo con quien compartió foros de grabación hace más de una década y a la actriz Alejandra Robles Gil -quien fuera su hermana María José en "Imperio de Mentiras"-, que escribió: "Tus ojoooooos".

Lee también: Revelan detalles de Angelique Boyer en la telenovela Vencer el Pasado

Por otro lado, las guapas famosas como África Zavala, quien dará vida a Fabiola Mascaró -una de las villanas de "Vencer el Pasado"-, expresó: "Bella!" y María León dijo: "Qué bella Angie"; así como Brenda Kellerman, Jéssica Coch y Juan Martín Jáuregui.

Otro actor que reaccionó a la belleza de Angelique Boyer fue el actor Javier Jattin con quien compartió créditos también en "Imperio de Mentiras", mismo que recordó y solicitó: "Esa quién es? Dónde está mi Elisa!! Quiero a mi Cantú!", denotando que posiblemente no le agrade tanto el look de la actriz.

Al momento, la actriz de origen francés con nacionalidad mexicana, ha hecho reaccionar a 668,905 seguidores de sus más de 13,3 millones...

Por otro lado, Angelique que está a punto de cumplir 33 años el próximo 4 de julio, celebró anticipadamente su nuevo look tras hacer una colaboración con la revista Cosmopolitan, para la que previamente hizo una sesión de fotografías el pasado mes de mayo y cuya descripción se lee:

"Gracias @cosmopolitanmx por celebrar mi cumpleaños #33 y el próximo estreno de @vencermx con esta portada de Julio 2021... Gracias a todo el equipo por su trabajo!", en la que además menciona a todo el equipo que hizo posible las imágenes que se pueden ver en la publicación mexicana pero que tambien compartió en su último post de hace una hora.

En la que también se ha llevado los aplausos de los famosos artistas que han triunfado en México; pues a una hora de haber compartido la serie de fotos, ha hecho reaccionar a 175,823 seguidores y se pueden leer también alrededor de 2 mil mensajes.



Síguenos en