Angelique Boyer derrapa de amor por Sebastian Rulli tras celebrar su cumpleaños 47

Luego de que el actor Sebastián Rulli llegara ayer miércoles 6 de julio a los 47 años de edad y celebrándolo como nunca, mostrando su musculatura y piernas desde la playa sin prenda alguna, la actriz Angelique Boyer dejó ver que derrapa de amor por el actor, tras agasajarlo y felicitarlo con un emotivo mensaje.

Pues la actriz de origen francés que también llegó a otro escalón más el pasado lunes-34 ños-, aprovechó la ocasión y felicitó al amor de su vida tras un largo viaje en playas de España. No obstante, la actriz de "Vencer el Pasado" (2021), se aprovechó del modelito que tiene por novio y de acuerdo a lo que dijo Rulli en su publicación, si por ella hubiera sido, él habría sido captado "en pelotas" y compartido así, en redes sociales tal cual.

Pero para mal de much@s y bien de otr@s tantos, no fue así. Sin embargo, Angelique Boyer utilizó su cuenta de Instagram, y felicitó al histrión por llegar a sus 47 años de vida, con un "pergamino" que denota que literalmente derrapa de amor por él.

"Vida de mi amor @sebastianrulli ¡MUY FELIZ CUMPLEAÑOS! Hoy muchos celebramos tu existencia... que todos tus deseos se cumplan... qué bendición amanecer a tu lado y que alegría me provoca este día porque nació el ser que más feliz me hace, yo sé que es tu cumpleaños pero el regalo eres tú para nosotros".

Y continúa: "Amo tu personalidad, la manera en que sobrepasas las situaciones difíciles. Amo a tu familia. Lo positivo que eres. Amo esa sonrisa después de un beso, cuando nuestras miradas se encuentran y me haces vibrar, también cuando cantas, sí cuando cantas, cuando nos preparas un asado y cuando me haces llorar de la risa...".

Angelique Boyer dejó ver su lado picaresco tras revelar: "Y alburearte es tan divertido, amo lo auténtico y libre que eres! Las locuras que hacemos, amo imaginar mi vida contigo! Te amo con todas mis fuerzas! Que venga una vuelta al sol muy bendecida!".

Y tras ello, famosas como Mariana Seoane reaccionaron al cumpleaños de Rulli: "Que los cumplas feliz!!! Amigo me da tanto gusto verte pleno, con tanto amor, salud, trabajo y lleno de bendiciones! Tqm y celebro tu existencia!".

La actriz Grettell Valdez también dijo: "Amigo de mi corazón, feliz cumpleaños amo verte tan feliz, enamorado y en familia sigue disfrutando te quiero mucho"; así mismo Jéssica Coch, Fabiola Delgado, Alejo Estrada, Santiago Garza, entre otros famosos, no perdieron la oportunidad de felicitar a Sebastián.

Y fue él mismo quien agradeció a Boyer respondiendo: "Gracias mi cielooo! Te amoooo tantoooo! Vamos por lo que reste de vida a festejarlo juntos!!!", que tiene casi 4 mil 'me gusta'.

Diana Palacios Periodista

