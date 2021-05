Angelique Boyer deja con la baba caída a Sebastián Rulli al posar con diminuta prenda

El pasado sábado, la actriz Angelique Boyer, pasó un espectacular día rodeada de la naturaleza y en compañía del amor de su vida, el actor argentino Sebastián Rulli, quien al verla posar en diminuta prenda, se quedó con la baba caída.

Luego de una semana intensa de trabajo como dos de los protagonistas de la nueva historia de Rosy Ocampo para Televisa, "Vencer el Pasado", que son, ambos actores se divirtieron de lo lindo saliendo a pasear en su yate y presumiendo además de sus curvas bien definidas, producto de las rutinas de ejercicio que ambos son fanáticos de hacer diariamente.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que Angelique Boyer compartió una tercia de fotografías que fueron obra de Rulli, quien siempre se divierte de lo lindo en el lago de Valle de Bravo, Estado de México, lugar donde la pareja vive.

Oh girls!!! just wanna have fun... ¿What you gonna do with your life? Photo: @sebastianrulli (Oh Chicas!!! solo quiero tener diversión... ¿Qué vas a hacer con tu vida? Foto: @sebastianrulli).