Angelique Boyer corre en bikini por la playa y cautiva a Sebastián Rulli

Hace apenas un par de días, Sebastián Rulli gritaba a los cuatro vientos que se iba de viaje con Angelique Boyer; hoy, disfrutan de una playa del país, lugar que les gusta mucho y por el que la actriz de telenovelas asegura que por mucho, México es el mejor país del mundo. Pero ver a Angelique en bikini corriendo ha sido inevitable y así lució brincando y haciendo de las suyas en bikini.

Varios han sido los momentos captados por el argentino -quien es el que más comparte en sus historias de Instagram- en los que por supuesto, no ha dejado de confirmar que Angelique Boyer es el amor de su vida y que, aunque siguen con la firme idea de no casarse ni tener hijos, es un hecho que son una de las parejas más estables del medio del espectáculo mexicano y latino.

Los besos, apapachos y los momentos más íntimos como pasar frente al mar con una fogata, han sido de las cosas que han hecho la pareja estas vacaciones en la playa, no sin antes adquirir un buen dote de bikinis con lo que la protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021), sin duda, ha vuelto a enamorar al argentino de 46 años.

Lee también: Así fue cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli llegaron al altar en Teresa

Y es que, no hay más felicidad para la pareja que pasar unos días de descanso en la playa; pues así lo han dejado ver ya en muchísimas ocasiones, desde hace algunos años. Y es ahí, donde aprovechan para lucir cuerpazo con los más diminutos bikinis o los atuendos playeros más a doc en el caso de Rulli.

En tanto, Angelique Boyer hizo lo suyo y adornó el momento con un bikini a rayas en colores pastel, con el que aprovechó para saltar y correr a la orilla del mar mientras era grabada por Sebastián Rulli; no sin antes protagonizar un beso, que aunque esta vez no fue de telenovela, sí ha sido uno de los que más ha gustado a los fanáticos y no por nada, ya han reproducido la historia de Instagram del actor, decenas de veces.

Lee también: Sebastián Rulli pausa grabaciones de novela; se va de viaje con Angelique Boyer

Por otro lado, en entrevista con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista del remake de "Los Ricos También Lloran", dijo que en febrero terminará de grabar el melodrama que está siendo producido por Carlos Bardasano y que es su segundo proyecto bajo su supervisión después de "El Dragón".

Rulli dejó ver que en febrero también se estrenará la esperada historia en la que comparte créditos con Claudia Martín, Guillermo García Cantú y Azela Robinson entre otros. En cuanto a Angelique Boyer, no ha indicado cuál será su siguiente proyecto, lo que sí dejó ver es que habrá mucho trabajo para todos.

Lo que sí es un hecho, es que, tras recibir obsequios de parte de sus fans como el clásico pastel navideño y otros artículos alusivos a la época decembrina, Angelique Boyer y Sebastián Rulli están regalándose un momento para ellos solos, pues tan es así, que no dijeron cuál sería su destino para vacacionar.

Síguenos en