Angelique Boyer celebra su cumpleaños 33 con cuerpo de Barbie en exquisito bikini

La mayor parte del pasado domingo 4 de julio, la actriz Angelique Boyer estuvo muy calladita, pese a que llegó al escalón número 33 y celebró la vida -entre otras cosas- con un emotivo mensaje de su amor, el actor Sebastián Rulli, quien la felicitó públicamente a través de las redes sociales. Y ya para terminar casi el día, fue que la francesa presumió cuerpazo de Barbie luciendo un exquisito bikini en tonos lavanda y blanco que que dejó sin habla a muchos...

Aunque no sería la única postal que Angelique Boyer compartiría; pues la protgonista de la telenovela "Vencer el Pasado", publicó una serie de fotografías en las que aparece cuando era una niña, incluso, una junto a su hermano Arnaud, mayor que ella un año.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Angelique Boyer publicó dichas postales que representan diferentes etapas de su vida y seguido de ello, hizo un agradecimiento a la vida por haber llegado a los 33 años, cuyo mensaje se lee:

"¡¡Cumplí 33 años!! Gracias por sus mensajes, me llenaron de amor, de buena vibra y de mucha Luz, le doy un significado mágico a este número #33 gracias a Dios por la salud y familia que tengo (los amo) por el amor que me rodea y por las maravillosas muestras de amor que he recibido, estoy viviendo un año de gratitud al tener trabajo en lo que más amo hacer, con un proyecto entrañable #vencerelpasado rodeada de un equipo que es mi familia, cerca de mi amor @sebastianrulli y nuevas personas que he conocido y son regalos en mi vida".

Por otro lado, además de agradecer el hecho de estar en una de las mejores etapas de su vida por pertenecer a un elenco de primera calidad en el melodrama de Rosy Ocampo -quien aprovechó su cuenta oficial de Instgram para felicitar a Angelique-, producido para Televisa, la novia de Sebastián Rulli, también externó sus deseos de mejorar para ser una mejor persona; no sin antes, mencionar su mejor regalo que es el amor del histrión argentino.

Deseo ser mejor persona, conectar más con lo que me hace feliz, mirar hacia adentro con amor y responder con madurez. Juzgar menos y aprender mas, reír más seguido mucho más! Cumplo años muy enamorada y eso hace mágico nuestro nuevo año de vida. Gracias por este amanecer, por tus besos y abrazos @sebastianrulli".

Por su puesto, el primero en reaccionar fue el propio actor, quien no se cansa de vanaglorear a la francesa y luego del emotivo mensaje que le dedicó el domingo al medio día, continuó: "Que linda eres mi Amoooor! El ser humano más dulce, amoroso y hermosooooo!! Que placer me da verte feliz! Te amoooo. Porque la vida te siga sorprendiendo con plenitud que hoy recibes este nuevo año", mismo que a su vez, ha generado 3,806 'Me gusta' y 45 respuestas.

Famosos actores de la farándula mexicana como Ana Brenda Contreras -quien compartió créditos como Aurora en "Teresa" (2010)-, reaccionaron con sus comentarios como: "Felicidades querida Angie"; Flavio Medina, quien ya ha coincidido en los foros de grabación un par de veces con Boyer, también externó sus felicitaciones: "Felicidades! Feliz Cumpleaños! Todo lo hermoso de esta vida para ti bombón. Te Adoro".

Christian Chávez, su ex compañero en "Rebelde" (2004-2006), también aprovechó el momento para enviarle un especial mensaje de cumpleaños: "Felicidades querida mucho amor y toda la mejor vibra". Así también lo hizo Estefanía Villarreal: "FELIZ CUMPLEAÑOS ANGELIQUE... Te deseo lo mejor del mundo. Te abrazo pronto pronto".

Otros actores más se unieron a la fiesta virtual de Angelique, entre ellos, Maribel Guardia, Jade Fraser, Jéssica Coch, Verónica Montes, Jéssica Díaz, Juan Martín Jáuregui, Claudia Martín y Carmen Aub entre otros. Y con su especial belleza y cuerpazo de Barbie, Angelique Boyer ha logrado conquistar a 834,480 seguidores entre los que destacan Alessandra Rosaldo -esposa del comediante Eugenio Derbez- y se pueden leer por lo menos 6,755 mensajes.

