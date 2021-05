Angelique Boyer broncea sus curvas en un mini bañador violeta

Luego de una semana intensa de grabaciones de "Vencer el Pasadp", la actriz Angelique Boyer, se dio tiempo para broncear sus curvas en un mini bañador violeta, en el Avandaro Paradise (Valle de Bravo), como lo ha dejado ver en sus publicaciones anteriores -lago que pertenece a la provincia en la que vive con su pareja, el actor Sebastián Rulli-.

Y es que, la actriz de telenovelas, ha dejado claro que la buena salud es una de sus prioridades en su vida, por lo que se mantiene muy delgada con la línea de productos proteínicos y vitamínicos del que ella misma es distribuidora.

Con uno de sus bañadores de dos piezas más chiquitos, fue que esta vez Angelique Boyer enloqueció a su audiencia virtual y encendió los ánimos de sus seguidores, luego de posar acostada en la parte trasera del yate en el que la francesa y su novio salen a pasear cada fin de semana.

"Nada que ver", indicó Angelique Boyer en la ubicación de su última publicación de Instagram, cuya descripción se lee: "A descansar: Bonne nuit" (A descansar: Buenas noches) que se dio el lujo de escribir ens u idioma natal; no sin antes, adornar su texto con algunos emojis.

Y mientras la actriz Aislinn Derbez reaccionó posteando una ola de mar, fue su amiga de nombre Amaya que contradijo a la protagonista de "Vencer el Pasado": "Nada que ver? Yo diría que mucho jajaja Cada dia mejor pequeña". Y desde Brasil, le mandaron decir: "Maravilhosa" (Maravillosa).

"Que hermosa", "Linda", "Queen", "Yo sí te amo mucho", "Mi corazón", "Vida", "Buenas noches, mi reina", son los mensajes que los fanáticos de la actriz le dejaron en la caja de comentarios.

Sin embargo, también reaccionaron sus amigas Fernanda Castillo, quien expresó: "Guapa!!", mientras que Maite Perroni, Zoraida Gómez -con quienes compartió créditos en "Rebelde" (2004-2006) y África Zavala, se quedaron sin palabras al igual que Estefanía Villareal y la fitness Yanet García.

Caballeros como su amigo Uriel Santana -el fotógrafo de las estrellas del espectáculo- y el amor de su vida, Sebastián Rulli no perdieron la oportunidad de piropear a Angelique; pues mientras Uriel expresó un: "Hermosa!!", el actor argentino, le hizo una especial advertencia: "Mi Diosaaaaa!! Verte así no me dan ganas de descansar".

Comentario que al momento tiene 315 me gusta y se pueden leer 8 respuestas de sus fanáticos, quienes ya quieren ver a la pareja actuar juntos en la nueva producción de Rosy Ocampo para Televisa.