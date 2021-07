Anette Michel revela si posará para revista de caballeros: “Sí me gustan las fotos sexys"

Nadie puede ser indiferente ante la belleza de la actriz y conductora de televisión, Anette Michel, quien a lo largo de los años se ha robado el corazón de los televidentes, precisamente por ser una de las artistas más guapas, carísmaticas y talentosas de la televisión. Debido a lo sensual que podría ser, la famosa no solo ha recibido ofertas para protagonizar novelas o programas, pues hasta ha recibido propuestas para posar sin nada, con Dios la trajo al mundo, en diversas revistas para caballeros.

Ante las diversas propuestas para mostrarse de lo más sensual y atrevida, Anette Michel reveló durante una entrevista exclusiva al programa de Hoy de Televisa, si se atrevería a posar sin nada de ropa en estos momentos de su vida y a sus 50 años, a lo que descartó completamente llegar a este punto.

Pese a que en sus publicaciones en las redes sociales, la ex conductora de Master Chef de Tv Azteca desborda sensualidad, la artista originaria de Guadalajara aseguró que es una mujer insegura, y que la da pena despojarse de todo frente a la cámara. “No, soy muy penosita, yo soy de Jalisco y siempre que me preguntan eso les digo: ‘No, yo todavía me muero el reboso’”.

No obstante, la conductora de televisión que luce una figura envidiable, reconoció que efectivamente le gusta posar muy sexy, sin embargo, no se desnudaría para posar en una revista para caballeros, no a sus 50 años. “Sí me gustan las fotos sexys, he hecho fotos en bikini, pero desnudos no creo, ya no, en esta vida ya no, en la otra a lo mejor", señaló la famosa.

Anette Michel reveló que en sus más de 20 años de carrera jamás se ha despojado de la ropa y no lo piensa hacer a estás alturas de su vida, con 50 años, pues en todo caso lo habría hecho cuando tenía 20. “Nunca me he quitado la ropa en toda mi carrera, no ¡a estas alturas!... me lo hubieran dicho hace 20 años”, dijo entre risas.

La conductora de televisión también aprovechó para enviar una indirecta a su anterior televisora al ser cuestionada sobre cuáles serían sus condiciones para aceptar un proyecto, por lo que indicó que más allá de lo que le pudieran pagar existe una razón muy poderosa para ella aceptar cualquier trabajo.

“Yo quiero donde me quieran, eso es lo que he estado diciendo últimamente por esa es mi realidad, yo todos los proyectos que he hecho hasta este momento han sido unas invitaciones así de ‘la quiero, quiero a esta persona conmigo’, porque yo creo que de entrada esa energía proyecta muy buenas vibras y las cosas salen muy bien”, destacó.

Cabe señalar que recientemente se dio a conocer que Anette Michel formará parte del elenco de la telenovela, Volverte a Ver, producida por Ignacio Sada para Televisa, melodrama en el que debutara para la televisora de San Ángel. Recordemos que hace unos meses la actriz acaparó titulares luego de que Tv Azteca, televisora que fue su casa por más de dos décadas no le renovara el contrato, por lo que la famosa ha buscado otras oportunidades.

Y aunque primeramente se dijo que protagonizaría la telenovela, “El amor cambia de piel”, hace unos días se confirmó su participación en Volverte a Ver.

