Andrés García: El actor que tuvo más de mil mujeres y hoy esta listo para morir

Andrés García fue uno de las figuras más famosas entre los años 70´s y 80´s, y pese a ser uno de los galanes de telenovelas más codiciados en esa época, hace ya algunos años que se alejó del mundo de la farándula tras anunciar que padece fibromialgia y osteoartritis.

Durante una entrevista a la revista Tv y Novelas, el actor dominicano reveló algunos detalles sobre sus malestares físicos por las enfermedades que padece e incluso sorpendió al señalar que ya se encuentra en la recta final de su vida.

"Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", dijo a Tv y Novelas. En la misma entrevista, el protagonista de telenovelas como ; El cuerpo del Deseo, Mujeres Engañadas y el Privilegio de Amar, contó que sufre de unos dolores terribles, sin embargo, prefiere no quejarse y sobrellevarlos como puede.

"Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo", dijo. Durante la época de los 70´s y 80´s, Andrés García no sólo se convirtió en el consentido de las mujeres sino fue todo un ídolo de los hombres.

Y aunque Andrés siempre fue considerado de ser un hombre pícaro, seductor y macho, hubo varias mujeres que lograron robarle su corazón. Se dice que Andrés tuvo en su cama a más de mil mujeres pero solo se enamoró de ocho de ellas. Entre las famosas que el actor conquistó fue Carmen Campusano, Irma Serrano, Sandra Vale, Sonia Infante. Su última relación fue con Margarita Portillo, de quien se divorció hace dos años.

El pasado mes de abril el actor ofreció una entrevista para el programa Ventaneando, donde confesó que para él no había tenido mucho impacto el obligado encierro por la pandemia del coronavirus, pues lleva años viviendo alejdo del mundo exterior, lo que lo ha convertido en un hermitaño; aunque sí resiente lo difícil que es acostumbrarse a no salir por el sólo hecho de escuchar la orden emitida por los gobiernos y las autoridades de salud.

También, García reveló que tiene mucho tiempo viviendo solo, desde que "decidieron" -no dice quiénes- que su esposa Margarita Portillo se fuera a vivir a su casa y él en la suya. Actualmente el actor se encuentra viviendo en el puerto de Acapulco, Guerrero, México; en las instalaciones de lo que antes fue un estudio de grabación construido por él mismo, en el que grabó decenas de películas de un total de 71 en su amplio repertorio.