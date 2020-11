Andrea Escalona revela que percibe la energía de Magda Rodríguez

El pasado 1 de noviembre el mundo del espectáculo recibió una lamentable noticia, el deceso de la querida productora de Hoy, Magda Rodríguez. Desde entonces muchos famosos, entre ellos, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, e indudablemente su hija, Andrea Escalona, no han dudado en recordarla a través de sus redes sociales.

Perder a un ser querido es una de las tragedias más dolorosas que cualquier ser humano puede enfrentarse, y Andrea Escalona lo constata cuando asegura que nunca imaginó vivir sin su madre, Magda, quien no sólo era su mamá, sino su mejor amiga, su cómplice, su compañera de viaje.

Aunque Escalona aún se recupera del coronavirus, reveló que ya está organizando las cosas de su madre, a quien ha percibido en estos últimos días. La conductora de Hoy aseguró que ha sentido la presencia de su madre desde que dejó las cenizas en la casa de campo. Hace 13 días que la productora falleció y su hija asegura que desde entonces le han pasado cosas muy extrañas y chistosa.

“Desde que dejé las cenizas en la casa de campo me han pasado cosas raras y chistosas. Justo cuando las llevé salió una foto y en ella había un aro de luz, como que algo la estuviera iluminando, no sé, la he sentido en diferentes momentos, siento que hay mucha de su energía”, señaló.

Días después de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona y su tía Andrea fueron diagnosticadas con Covid-19, razón por la que la hija de la productora tuvo que abandonar Hoy, y la obra en la que actualmente se encuentra, Cuarentenorio cómico.

“Yo quería seguir chambeando, quería seguir en el tren del Cuarentenorio cómico, en el de Hoy, un poquito para adormecer (el dolor), para enfocarme en otras cosas, pero fue como un freno de mano. Diosito me dijo: ‘no, ‘Escalona, siente y siente bien’, así que me fui a la casa de campo con mi tía, a Villa del Carbón, y pude desahogarme, cargar pilas, platicar cosas, llorar, gritar”, dijo.

Andrea confesó que actualmente está en la casa de su madre, donde está organizando las cosas de ella con ayuda de su tía. “Estoy guardando sus pashminas para poder guardar ciertos olores y cosas, pero mi mamá está más allá de eso, en la enseñanza, en lo que me dejó, en lo que me enseñó a vivir”.

La conductora agradeció a Dios por haberle permitido convivir con su madre durante 34 años. “Me la gocé demasiado, hicimos viajes a Nueva York, estuvimos en todas las televisoras, en Los Ángeles, en Miami, en Argentina... cómo comimos”, finalizó.

