Ana Patricia Rojo se lleva de calle a Marlene Favela con su imponente personalidad

En el medio del espectáculo, es normal que algunas famosas congenien con otras y creen verdaderos lazos de amistad, como ocurre con Ana Patricia Rojo y Marlene Favela, quienes además de haber trabajado juntas también son muy amigas, como lo demostró una fotografía de hace algunos ayeres donde posan juntas.

Aunque ambas estuvieron algunos años alejadas de la televisión, las dos volvieron casi al mismo tiempo, pues Marlene Favela formó parte del elenco de “La desalmada” y Ana Patricia Rojo fue parte de “S.O.S. Me estoy enamorando”, y ambas han presumido, además de la belleza, su imponente personalidad.

Sin embargo, en la fotografía que Ana Patricia Rojo compartió en su perfil de Instagram se lleva de calle a Marlene Favela luciéndose en jeans y blusa blanca, demostrando que tiene un gran porte para llamar la atención incluso al lado de otra belleza.

Se roba los reflectores

Aunque ambas actrices tienen una amplia trayectoria en las telenovelas, Ana Patricia Rojo se ha especializado en interpretar villanas, mientras que Marlene Favela ha sido protagonista en varias producciones, pero ambas coincidieron en 2000 y 2001 en “Carita de ángel”.

Y fue desde entonces que comenzaron a reforzar su amistad y la protagonista de “Veneno para las hadas” dejó de manifiesto el cariño que le tenía a “la Gata salvaje” con una fotografía que compartió hace algunos ayeres y en la que dedicó un tierno mensaje a su compañera.

“Gracias por una mañana tan genial, por tu conversación, cariño y confianza… Hemos caminado juntas ya algunos años y me siento muy agradecida por tu vida y tu amistad… @marlenefavela tqmm”, fueron las lineas que escribió Ana Patricia Rojo, posando al lado de la duranguense.

Cada una puso su personalidad de manifiesto con sus outfits pues mientras la protagonista de “Contra viento y marea” lució un vestidito de sudadera y botas largas, además de una boina y gafas, la villana llevó simplemente una camisa blanca y unos ceñidos pantalones de mezclilla, con unas botas urbanas, el cabello amarrado en una coleta y lentes de sol.

Y eso fue suficiente para opacar a Marlene Favela y llevársela de calle en los comentarios de los internautas, quienes alabaron la personalidad y porte de la protagonista de “Mujer de madera” y se lo manifestaron en los comentarios de su publicación.

“¡Uy, qué bella Patricia!“, “¡Qué guapa te ves, Ana Patricia!“, “Diosas”, “Son hermosas las dos pero Patricia… Tú te ves bellísima“, “Super alta, me encantan“, “Divinas”, “¡Qué hermosas!“, “Bellísimas, las dos me gustan pero Ana Patricia Rojo me fascina“, “Hermosas y grandotas“, “Hermosuras, Ana Patricia eres mi amor platónico, que chula estás”, fueron algunas de las reacciones donde la villana se llevó todas las palmas.

