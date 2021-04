Ana Martin también lució como una diva con coquetos vestidos strapless

La actriz Ana Martín fue una de las más bellas de su época y para hacer gala de ello, suele compartir las postales más significativas por las que ha sido considerada como una de las grandes divas de los años 80's, como cuando lucía sus hombros con coquetos vestidos strapless.

Su cuenta oficial de Instagram, es el sitio perfecto para ver muchos de los éxitos que Ana Martín ha tenido a lo lardo de su carrera como la primera actriz en la que se ha convertido gracias a su belleza y cuerpazo, pero sobre todo, a su talento, que fue el que la colocó en la cima del éxito.

En una publicación del mes de febrero, la actriz, que regresa a las telenovelas este 2021 con su participación en "La Desalmada", de Televisa, además de presumir cuerpazo, belleza y juventud, siguió pidiendo a sus fanáticos que se sigan cuidando para evitar el contagio del Covid-19, así como contarles que ya se había puesto la vacuna contra el virus.

"Gotitas, no tuve ningún síntoma de nada después de la vacuna todo fue en orden y lo que más me gustó es saber sus comentarios y me da mucho gusto que también se vayan a vacunar. Todo tiene su tiempo acuérdense y hay que estar muy al pendiente para registrarse..." Empezó escribiendo la actriz.

Y continuó: "Esta fotito es de los 80s quien me iba a decir que con lo que me ha gustado la libertad toda mi vida y lo libre que soy hay ciertas cosas que no podamos hacer hasta cierto punto, pero es lo correcto. Recuerden tapabocas, lavarse las manos, gel y sana distancia. Los amo profundamente."

Ana Martín, quien en ese entonces tenía 30 años, lució su figura más esbelta y delineada con cualquier outfit; sin embargo, con este vestido multicolor a rayas de tonos brillantes y oscuros, enalteció aún más su belleza y su seguridad ante el lente de una cámara fotográfica.

Y fue por ello que la actriz recibió los mensajes más halagadores como éste de un fan de Brasil, quien escribió: Quê maravilha Aninha fico feliz, você SEMPRE LINDA, vamos seguir os protocolos e pedir a Deus quê tudo isso passe um grande abraço meu amorzinho" (Que maravillosa Anita soy feliz, SIEMPRE HERMOSA, seguiremos los protocolos y le pediremos a Dios que todo esto pase un gran abrazo mi pequeño amor".

Pero hubo quienes se enfocaron en el outfit de la primer actriz y así reaccionaron: "Guapísima top model", "Muy bonita", "Saludos Ana muy lindo vestido". Los corazones rojos y detalles de cariño para Ana Martín, no se hicieron esperar y de estos, se pueden ver muchos en la caja de comentarios.

Al momento, más de 8,870 fanáticos de quien interpretara a la Nana Benita en "Soy tu Dueña" (2010), son los que han reaccionado con las fotos de la actriz, y también se pueden leer 185 mensajes para su actriz favorita.