Ana Martín se exhibe en lencería mostrando cuerpazo; aseguran que no supera la vejez

Durante las últimas semanas, la primera actriz Ana Martín se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales tras revelar hechos y anécdotas de su vida pasada; no sin antes, mostrar sus curvas y exhibir cuerpazo en lencería como lo ha hecho varias veces, por lo que los haters aseguran que o supera la vejez.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Ana Martín pidió a sus fanáticos que hicieran una pregunta; pues es la forma en la que cuenta sobre casi todo de lo que vivió en las décadas de los 70's y 80's, los años más fructíferos de su carrera artística.

La postal compartida por la cuenta oficial del programa de espectáculos de Telemundo "Suelta la Sopa", deja ver que efectivamente la actriz de 75 años tenía uno de los mejores cuerpos de décadas pasadas y sobre la instantánea se lee una petición que ha sido correspondida por un fanático.

"Hazme una pregunta", "¿Cómo le hacía para tener esa figura??", a lo que quien da vida a Panchita en la telenovela "La Desalmada" producida por José Alberto Castro para Televisa, respondió: "No hacía nada, todas las de mi época así éramos".

Ante la contestación que ya ha sido revelada con anterioridad cada vez que la halagan por la figura que tuvo hace varias décadas, se han unido varios fanáticos quienes están de acuerdo con la actriz que además, nunca decidió tener hijos.

Entre los comentarios se leen algunos como: "Antes se comía saludable", "No tomaban cervezas", "Pues si, comían más saludable que hoy", "No existían la comida chatarra", "Antes teníamos buena figura sin dietas ni quirófano" o "Como me gustaría no hacer nada y tener esa cintura... parece como si hiciera mucho y la tuviera, pero no, es todo lo contrario... bueno yo me entiendo".

Y los mensajes de todo tipo continúan leyéndose: "Las de esta época también son así, y mejoran en el gimnasio, no entiendo el asombro, es más las de ahora comen muy saludable, hay nutricionistas en todos lados en redes y demás, desde los años 80 hacer deporte se convirtió en estilo de vida, que antes no, en fin...".

"No había cosas tan dañinas", "En esa época no existía la comida chatarra", "Cuerpeado de Ana Martín"; por otro lado asumen "Ella nació con las medidas perfectas". Sin embargo, hay quienes parece que ya están hartos de los halagos a la actriz de "Soy tu Dueña" (2010): "Que bien joden con esta señora", o "Ay... la vieja no supera que ya no es joven, siempre lo mismo".

Llaman vieja a Ana Martín tras exhibir curvas en lencería. Foto: Instagram Suelta la Sopa

