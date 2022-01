Ana Martín revela cómo mantenía figura de diosa en su juventud

A sus 75 años de edad y con no menos de 59 años de carrera artística, la primera actriz Ana Martín reveló recientemente cómo mantenía figura de diosa en su juventud, pues de acuerdo a lo dicho por la propia intérprete, "no existían gimnasios ni dietas".

Y su belleza no era su único atractivo por el que traía a varios galanes al mismo tiempo literalmente "cacheteando las banquetas", pues el cuerpazo que diosa que tenía cuando inició a los 17 años en el medio del espectáculo por el que llamaba la atención, fue su principal carta de presentación.

Y es que, Ana Martín, como muchas otras actrices de la época, lucía a la moda y la ropa le hacía los mandados con tan espectacular figura, cuya anatomía, no era producto ni de dietas, ni de gimnasios, pues además de que no los necesitaba, la actriz de "Soy Tu Dueña" (2010), asegura que no existían.

Lee también: Ana Martín: la inédita foto que demuestra que era la reina de los bikinis

Durante una dinámica de preguntas y respuestas -de esas que le encanta hacer con su público a través de las redes sociales-, Ana Martín fue cuestionada sobre cómo le hacía para tener ese cuerpazo en su juventud, y la también actriz de "Corazón Guerrero" (2022) -producida por Salvador Mejía para Televisa-, dijo:

"¿Que cómo tenía ese cuerpazo? Pues no existían gimnasios, no existían dietas, no existía nada de lo que ahora hacen para estar [curveadas]... Yo creo que bailando mucho Bule Bule", se le escucha decir a la actriz, a través de un vídeo de su cuenta de Instagram.

Lee también: Ana Martín se siente atraída por cantante: "Nunca pensé que me iba a gustar a estas alturas"

Y uno de sus seguidores aseguró: "Era por el agua"; alguien más poyó su idea del baile: "Pero existían #Albercas #Pistasdecorredores pero si el baile es maravilloso"... Otro seguidor más dijo: "Naturalmente en esa época no existía tanto químico tanta cosa fea en la comida todo era natural".

Un fan más pudo haber demostrado su envidia tras dejar ver que Ana Martín no tenía una figura perfecta y curvilínea, aunque reconoció su belleza; así lo dijo: "Pero cual cuerpazo, era delgada pero no esbelta, igual muy hermosa y guapa".

Otro seguidor más aseguró que en la actualidad, también se puede mantener una figura de diez, de forma natural: "En la actualidad también hay miles de mujeres con cuerpazo natural sin dietas, sin cirugías y sin ejercicio, yo conozco a varias, es sólo genética y algo q se llama JUVENTUD".

Al momento, Ana Martín ha logrado llamar la atención de no menos de 27 mil seguidores y se pueden leer alrededor de 400 mensajes.

Síguenos en