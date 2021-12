Ana Martín: la inédita foto que demuestra que era la reina de los bikinis

Muchas son las fotografías que la actriz Ana Martín ha compartido en redes sociales de su juventud; no obstante, en las últimas horas, ha dado a conocer un par de éstas que demuestran que definitivamente era la reina de los bikinis.

Y es que, con el cuerpazo que se cargaba la actriz, era de esperarse que lo luciera con los rayos del sol encima de su piel, mientras lucí su escultural figura en diminutos bañadores de dos piezas con los que era la sensación; no por nada traía a más de uno cacheteando las banquetas, según ha contado la propia Ana Martín.

Y lo más sorprendente, es que en repetidas ocasiones, la actriz de hoy 75 años y 59 de carrera artística, ha dicho que ni los gimnasios ni las dietas existían en su vida, pues esa escultural figura que poseía entre los años 60's y 80's, era natural.

Lee también: ¿Con quién se casó? Así fue el extraño final de Gabriel y Gabriela

Lo que le daba plena seguridad de derretir a los galanes cuando tenía abdomen de lavadero y cinturita de avispa y no de obispo como ha dicho entre bromas la actriz de "Corazón Guerrero" de Salvador Mejía que vuelve al ruedo a Televisa con esta historia en 2022.

"Cuando tenía cinturita de avispa y no de obispo. Me mandaron estas fotos. Un #tbt de los 60’s en Acapulco. ¡Que recuerdo! Lo comparto con ustedes", se lee en la descripción de la postal apenas compartida.

Lee también: Ana Martín ya tiene listo su final: "No quiero que nadie cargue cone eso"

Y luego de verla lucir cuerpazo -como si hiciera mucho ejercicio-, famosos y fanáticos no han parado de halagarla. Entre carcajadas por el comentario de Ana Martín, Ana Brenda contreras reaccionó con un "Te amo"; mientras que la actriz Laura Vignatti no dudó en expresar su sorpresa: "Wowwwww, bellaaaaaa".

Fernando Noriega de "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), reaccionó con una tercia de llamaradas de fuego, y la también envidiada Maribel Guardia no pudo faltar con un "Muñeca". Por su parte, el famoso Guillermo Carracedo aseguró: "Avispa u obispo estás genial!", y Eugenia Cauduro apoyó el comentario anterior: "Divina ayer y hoy".

Otra de las famosas que reaccionó a su belleza fue la actriz Luz Ramos de "Imperio de Mentiras" (2020-2021) con corazones y llamaradas de fuego, mientras que los fanáticos reaccionaron con comentarios como: "Hermosa, Dios me la bendiga y guarde siempre", "Usted fue, es y seguirá siendo una mujer muyyyyy hermosaaaaa y auténtica!!!!", "Eso sí que era belleza natural!!" o "WOW... QUE BONITA Y SEXY AMIGA... SALUDOS DESDE LOS ÁNGELES US...TODIA USTED ESTÁ SEXY".

Pero el comentario que encierra la total admiración es el del pintor Felipe Rangel que le ha dedicado unos cuantos cuadros a la actriz y que se lee: "Mi admiración por esta excelente actriz, no tiene fronteras, es que Anita es tan trabajadora, tan gente, tan neta, tan convincente en sus personajes, tan Bella, Marcó Una gran diferencia en Los 60s, 70s, 80s y lo sigue haciendo con la mano en la cintura y Los pantalones bien fajados!!! La calidad interpretativa hecha mujer De ojazos bellos!!!!!!!!!!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!