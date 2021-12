Ana Bárbara sufre vergonzoso momento en un centro comercial; la puso en apuros

La cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana, Ana Bárbara pasó por un vergonzoso momento mientras estaba de compras en un centro comercial, pero al entrar a una tienda de ropa tuvo un accidente el cual prefirió tomar con humor.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de Bandido compartió un video que fue tomado por uno de sus amigos justamente cuando ella ingresó a una tienda de ropa del centro comercial que visitaban pero vaya penoso momento que pasó cuando se dispuso a observar un abrigo que estaba en un maniqui, el cual la puso en aprietos.

Resulta que cuando Ana Bárbara tocó la prenda, está protagonizó un gracioso pero bochornoso momento luego de que una mano del maniqui se cayó hasta el piso. "Yo solo quería ver el abrigo #maniqui #manequin #anabarbara", escribió la artista originaria de Río Verde, San Luis Potosi, junto al video para burlarse de ella misma y cuestionar a sus fans.

Como era de esperarse, Ana Bárbara provocó las risas de sus casi tres millones de seguidores, quienes además se mostraron empáticos ante la situación que puso a la famosa en apuros.

"Ya me imagino yendo de compras contigo, llévameeee jajajaja te amo", "Ay no que risa por supuesto que a mi", "Y al final se lo pusiste o no? Jajajajaja", "Jajajjajajaja Mori con la cara de Ana es un poema ", "Mi Barbie metesela al saco en la bolsa jajjaja", "A mi me pasó una vez jejejej", "a mi me pasó pero yo me lo eché encima , y aparte del susto buen chin@&% que me llevé ", fueron algunos de los mensajes en la publicación de la famosa.

A poco más de 24 horas el video ya logró más de 26 mil Me Gusta en Instagram y en Tiktok, aplicación donde lo compartió primero, lleva más de 32 mil corazones y cientos de comentarios.

Cabe señalar que no es la primera vez que Ana Bárbara comparte que ha sufrido vergonzosos momentos, pues recordemos que uno de los más sonados fue cuando en plena transmisión en vivo el vestido que usaba la traicionó, se le bajó y casi enseña todo.

La famosa estaba muy emocionada porque había recibido una caja llena de dulces por lo que decidió grabar un video en forma de agradecimiento. “Ximena, te mando un beso. Aquí me voy a comer todo lo del Tocho-Morocho, con tocho morocho. ¡Mira, me voy a comer mi paleta de mango de Rio Verde, San Luis Potosí!”, dijo Ana Bárbara en un primer momento, sin imaginar que el vestido le haría una mala jugada segundos después.

Y pese a que la artista pasó un mal momento se lo tomó con buen sentido del humor y aseguró que gracias a que traía un truco bárbaro evitó enseñar de más.

