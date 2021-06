Ana Bárbara se agacha y se arriesga con vestido transparente

Actualmente Ana Bárbara es una de las famosas que más activa está en internet, es por ello, que la cantante del regional mexicano se ha consolidado como toda una estrella en las redes sociales, espacio donde no duda en derrochar belleza y sensualidad cada vez que quiere, tal y como lo hizo recientemente al compartir un video en el que baila twerking mientras se luce un elegante y brilloso vestido transparente color plateado

Fue a través de Tiktok que la cantante dle regional mexicano puso de cabezas a sus millones de seguidores, al agacharse hasta el piso, como parte del bussitchallege, mientras presume sus peligrosas curvas en el elegante vestido largo transparente y color plata.

Y aunque el video generó toda una controversia en Instagram, red social donde también compartió el material, la intérprete de Bandido y Lo Busqué, presumió una de sus cualidades, y que la edad no es ningún impedimento para estar a la moda, sin embaro, muchos de sus fans mostraron su preocupación por el vestido transparente.

Ana Bárbara siempre trata de estar a la vanguardia si de retos se trata, por ello, se atrevió a realizar el bussitchallege, el cual consiste en bailar de la manera más sensual y de hacerlo de una manera creativa, tal y como lo hizo mientras una maquillista le hace retoques en el rostro.

“Ante todo diversión #bussit #anabarbara #trend #bussitchallenge”, escribió Ana Bárbara para acompañar el video. A 24 horas de la publicación, el video lleva más de 62 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios entre los que destacan: “Gracias a Dios no se rompió el vestido”, “ La maquillista: le digo que no se mueva!!!”, “No seas coqueta ya eres muy hermosa” .

Recientemente la famosa celebró muy orgullosa un logro más de su hijo mayor, Emiliano, quien se graduó de la High School, por lo que la cantante donde dudó en presumir que era la mamá más orugullosa del mundo.

Además de celebrar un logro más de Emiliano, Ana Bárbara también aprovechó sus redes sociales para dedicarle un extenso mensaje a su hijo.

"Cuando la vida te da vida y con amor incondicional dejas pedazos de tu alma, la compensación viene del Universo y no tengo mas que sentirme agradecida?゚マᄏ no ha sido precisamente fácil el camino pero si hay que volver a andarlo lo hago convencida GRACIAS @gallardoni por ser valiente y caminarlo en mi imperfecta compañía, que aunque he tenido de todo, la he vivido también con valentía, ese es mi legado, música, canciones, tristezas pero muchas alegrías TE AMO HIJO ESTOY ORGULLOSA DE TI Y SIENTO MUY GRANDE EL AMOR A TU MADRE QUERIDA. Vamos escalón por escalón con la Pasión los bemoles y sobretodo con la prudencia debida", el mensaje con el que la compositora acompañó una fotografía en la que aparece junto a su hijo.