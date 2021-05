Ana Bárbara deslumbra con sensual vestido y escote de impacto

Como toda una mujer empoderada, la actriz y cantante mexicana, Ana Bárbara, deslumbró a sus millones de seguidores con un sensual vestido y escote de impacto. Fue esté lunes que la famosa conquistó corazones al compartir una fotografía en la que aparece de los más sexy.

Luciendo un escotado y corto vestido en color tornasol el cual combinó perfectamente con unas medias de red y unos tacones, fue que la intérprete de Bandido resaltó su cinturita y grandes atributos mientras arriesga sus encantos, fue como demostró que a sus 50 años sigue siendo una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Y aunque Ana Bárbara solo se limitó a escribir "Yo ni loca" , haciendo referencia a su toma que lleva el nombre de Loca."Pues yo ni loca te dejo de amar mi niña”, “ Siempre bella”, “ Pfff pero que guapa sos!!!!!!!!”, “ Que perfección”, “ Estás hecha una Diosaaaa! Te amo! “, son solo algunas de las reacciones en la publicación de la originaria de Río Verde, San Luis Potosí.

Lee también: Con tremendos movimientos de cadera, Livia Brito confiesa que es una diablita

Estos últimos meses la cantante ha mostrado que es una gran fan de la moda, por lo que últimamente se ha mostrado muy activa en las redes sociales, espacio que ha utilizado para compartir cada uno de los atuendos que usa durante el show estadounidense "Tengo Talento, Mucho Talento", donde es juez al lado de Chiquis Rivera.

Hoy en día la cantante del regional mexicano es una de las artistas más queridas y talentosas de México, y aunque lleva muchos años de trayectoria, el concurso estadounidense le ha dado más popularidad, debido a que en cada emisión sorprende con sus atrevidos looks los cuales no deja de presumir especialmente en Instagram, red social donde gana cientos de Me Gusta y recibe un sinfín de halagos como sucedió recientemente.

"Pues yo ni loca te dejo de amar mi niña”, “ Siempre bella”, “ Pfff pero que guapa sos!!!!!!!!”, “ Que perfección”, “ Estás hecha una Diosaaaa! Te amo! “, son solo algunas de las reacciones en la publicación de la cantante y compositora mexicana. Sin miedo a las críticas, Ana Bárbara es una de las artistas que no se detienen al presumir su escultural figura pese a tener 50 años, pues para la cantante la edad no es impedimento para lucir siempre bien.

Lee también: Sobre una tortuga, Cecilia Galliano broncea sus encantos en la alberca

Ya sea en entallados vestidos, minifaldas, minishorts o pequeños bikinis es como Ana Bárbara causa un revuelo en las redes sociales y pasa en boca de todos por dejar poco a la imaginación de sus millones de seguidores de las redes sociales.