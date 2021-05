Ana Bárbara deja picados a fans tras mostrar prenda con coqueto vestido

Tal parece que las críticas a Ana Bárbara se le resbalan, pues la famosa de 50 años no para de deleitar a sus millones de seguidores de las redes sociales con atrevidos y sensuales looks con los que echa a volar la imaginación. Tal y como ocurrió hace una par de horas cuando la cantante se arriesgó al lucir un coqueto vestido con el que dejó picados a sus fans tras mostrar su prenda íntima mientras realiza un atrevido y espectacular twerking.

Y aunque para nadie es secreto que Ana Bárbara cuenta con una grandiosa voz, digna de representar al género regional mexicano, la cantante ha logrado ganarse un lugar en las redes sociales, espacio donde constantemente se corona como la reina de la belleza y la sensualidad, pues en cada una de sus publicaciones demuestra que a sus 50 años tiene un espectacular figura, siendo una de las mujeres más envidiadas del medio del espectáculo.

Fue la noche de este viernes, a través de su perfil de TikTok que la intérprete de Lo busqué, Fruta prohibida, y Bandido temas que la han llevado a la cima del éxito, que elevó la temperatura de sus siete millones de seguidores al aparecer con el pequeño vestido de cuero en color rojo con una pronunciada abertura en una de sus piernas.

Y pese a que sus fieles admiradores ya estána costumbrados a ver a la cantante con este tipo de atuendos, lo que los dejó más impresionados sus tremendos movimientos al realizar twerking, pues mientras sus caderas y retaguardia, la originaria de Río Verde dejó escapar una de sus prendas íntimas, razón por la que dejó picados a muchos de sus seguidores que le pedían que enseñara más.

“Pareciera que no pasan lo años por ella”, “Cuerpazo perfecto”, “Yo queriendo ver algo”, “Chulada de bombonsito”, “Cuerpazo”, son solo algunos de los comentarios en TikTok.

Pese a recibir un sinfín de halagos la famosa, y demostrar que no edad para estar a la moda, Ana Bárbara también recibió críticas por mostrarse tan atrevida, pues los seguidores le sugirieron que ya no genere más contenido como esté, pues no hay necesidad porque ella tiene talento.

A pocas horas de la publicación, está se viralizó y ha logrado más de 9 mil comentarios y más de 700 mil M eGusta en TikTok, mientras que en Instagram el video lleva más de 500 mil reproducciones. Cabe destacar que el look con el que hizo twerking la famosa, fue uno de los looks con los que deleitó al público del programa estadounidense, Tengo talento, mucho talento.

Y aunque la temporada del concurso ya terminó, los fieles admiradores de Ana Bárbara seguramente esperan que la famosa siga deleitándolos con pequeñas prendas.