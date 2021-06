Ana Bárbara da un sexy paseo en bikini y con su guitarra por la playa

Una vez más Ana Bárbara volvió a provocar infartos entre sus millones de segudiores de las redes sociales al dar un sexy paseo por la playa en bikini. Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante de 50 compartió un video en el que se le ve de lo más atrevida.

Mientras camina por la arena y realiza unos sexys movimientos, fue que Ana Bárbara acaparó las miradas de sus followers al lucir un bikini de dos piezas en color negro con el que demostró que la edad no es impedimento para presumir cuerpazo.

Y para complementar su outfit playero la intérprete de Bandido usó un pareo transparente, un sombrero y por supuesto que no podía faltar su guitarra, instrumento que lleva cada vez que quiere componer un tema, independientemente del lugar en el que se encuentre.

"Me robas la calma, la siento perdida... #FrutaProhibida", fue el mensaje con el que Ana Bárbara acpompañó el video en el que se deja ver con está sensual prenda con la que constantemente provoca infartos entre sus más de dos millones de seguidores de Instagram.

Y aunque no es raro que la cantante del regional mexicano provoque un alboroto en las redes sociales y que constantemente se vuelva tendencia, los seguidores de la famosa no tardaron en reaccionar y le enviaron un sinfín de halagos a la famosa.

"Amé la versión acústica, eres demasiado talentosa", "Qué hermosa eres", "Qué preciosa, te amo", y "Esta versión está súper, te admiro tanto", "Hermosa", "Diosa", son algunos de los mensajes que la famosa recibió en la publicación que hasta el momento lleva más de 238 mil reproducciones.

Siendo una de las artistas más populares y queridas en las redes sociales, Ana Bárbara ha demostrado su agradecimiento al público de diversas formas y ha dejado en claro que por sus fans es capaz de hacer cualquier locura que le pidan, e incluso nadar en el mar en medio de la oscuridad, como lo hizo hace unos días.

"Yo a mis bandidos no les fallo y no me importa que me digan loca, de todas formas, sí estoy loca de saber que las nuevas generaciones siguen escuchando música blanca y hecha con el corazón. Los amo, pedazos de mi alma", escribió Ana Bárbara junto a un video en el que se le ve nadar en el mar hasta un yate donde había personas que escuchaban su música.

