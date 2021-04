Ana Bárbara casi enseña el tesorito con exagerada abertura en vestido y se la acaban

Tremenda controversia ha generado Ana Bárbara tras lucir simplemente espectacular tras la ceremonía de premiación de los Latin AMAs 2021, y aunque la Reina Grupera acaparó miradas en este magno evento también ha sido severamente criticada por los internautas quienes aseguran que casi enseña el tesorito con la abertura en su vestido.

Fue la noche del 15 años que diversas personalidades internacionales desfilaron por la alfombra roja de los Latin AMAs 2021, entre los que destacó Ana Bárbara con su outfit con el que sorprendió a millones de televidentes. La cantante del regional mexicano se lució con un elegante vestido rojo con el que resaltó su espectacular figura.

Y aunque la cantante se veía fanomenal, pues el largo y coqueto vestido resaltaba perfectamente su silueta, muchos de los usuarios aseguraron que la abertura en el atuendo en la pierna izquierda era demasiado exagerada e incluso se la acabaron tras señalar que dejaba muy al descubierto su tesorito.

Lee también: Aleida Núñez para el tráfico luciendo cuerpazo con mini vestido rojo

“Muy vulgar parecía playboy”., “ Pues casi se le ve el tesorito”, “ Cuerpazo,pero no sabía si cubrirse arriba o abajo,algo incomoda”, “ Ella bellísima. El outfit vulgar “ “De lo más vulgar”, “ Por poco se le ven sus partes íntimas y después se lo estaba tapándose”, “ No hay qué caer en lo vulgar para ser elegante”, “Ay vestidos hermosos este me parece totalmente vulgar”, “ Casi se le mira el sapo”, “Exageró, y cayó en vulgar”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Muchos de los usuarios coincidieron que no había necesidad de enseñar tanto y caer en lo vulgar al dejar poco a la imaginación, pues Ana Bárbara a sus 50 años seguía siendo una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo y una de las mejores conservadas.

Lo cierto es que Ana Bárbara adoró su sexy outfit, pues durante la alfombra roja de los Latin AMAs 2021 compartió una serie de imágenes en la que luce dos elegantes vestidos, el rojo que desató controversia y uno negro similiar, solo que en el atuendo oscuro la abertura en la pierna era menos peligrosa que la del vestido rojo.