Alfredo Adame revivirá su mejor época y abrirá OnlyFans

El actor y presentador de televisión, Alfredo Adame, de nueva cuenta está en boca de todos pero en está ocasión no es por sus polémicas declaraciones de algunos de sus colegas del medio, ni por sus épicas peleas, sino, porque ahora el famoso confesó que revivirá su mejor época ya que abrirá su OnlyFans.

Recordemos que cuando Alfredo Adame sostuvo un romance con Magaly Chávez fue la influencer quien dijo que estaba a punto de convencer al actor de quitarse la ropa para dicha palaforma, sin embargo, esto no sólo no se concreto sino que la pareja culminó su relación en medio de dimes y diretes, pero todo parece indicar que el ex conductor de Hoy se quedó con la espinita, por lo que ahora desea llevar a cabo esto.

Fue durante una entrevista con El Gráfico que el ex candidato político compartió que revivirá sus mejores épocas quitándose la ropa en OnlyFans. El actor confesó que está decisión la tomó luego de que una amiga lo convenció de debutar en dicha plataforma cubriéndose sólo con una hojita.

Lee también: Frente a la cámara, África Zavala baja su suéter y presume encantos, como Livia Brito

“Me está hablando una amiga, un ‘cuerazo’ de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, ya me podrán ver otra vez con mis calzones ‘Trueno’ (del que fue imagen)” comentó el actor al medio.

Asimismo, el actor de 62 años manifestó que está tan seguro de su físico que cualquier chavito de 25 años quisiera lucir como luce él en estos momentos.“Que ya quisiera cualquier chavo de 25 años, hasta las chavitas me dicen ‘viejo guapetón’”, expresó el ex galán de telenovelas más cotizado de su momento.

Cabe mencionar que aparte de los planes que tiene de revivir sus mejor época debutando en OnlyFans, Alfredo Adame recientemente confirmó a través de sus redes sociales que es uno de las estrellas de la televisión confirmadas para la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Lee también: En bañadores chiquitos, Aleida Núñez y Ninel Conde desafían el termómetro

Otras de las personalidades confirmadas para este reality de Telemundo son Laura Flores, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Poncho de Nigris.

Síguenos en