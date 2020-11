Alex Trebek, 'Jeopardy!' de larga duración anfitrión, muere a los 80

El presentador de televisión Alex Trebek de origen canadiense-estadounidense, quien por más de 30 años tuvo a su cargo la conducción del famoso programa de preguntas "Jeopardy!", murió este domingo. Quien Tenía 80 años.

Trebek, quien anunció en 2019 que tenía cáncer de páncreas avanzado, murió en su casa de Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos, "¡Jeopardy!" estudio, Sony dijo.

El presentador nacido en Canadá, que se aseguró de informar directamente a los fanáticos sobre su salud, habló en un tono tranquilo y uniforme mientras revelaba su enfermedad y la esperanza de una cura en un video publicado el 6 de marzo de 2019. En el video, Trebek dijo que se estaba uniendo a los otros 50,000 estadounidenses que reciben ese diagnóstico cada año y que reconoció que el pronóstico no era alentador.

Pero Trebek dijo que tenía la intención de combatirlo y seguir trabajando, incluso bromeando diciendo que necesitaba vencer la enfermedad porque su "¡Peligro!" El contrato duró tres años más. Menos de una semana después, abrió el programa con un mensaje reconociendo la gran cantidad de palabras amables y oraciones que había recibido.

“Gracias a, créanlo o no, cientos de miles de personas que han enviado tweets, mensajes de texto, correos electrónicos, tarjetas y cartas deseándome lo mejor”, dijo Trebek. "Soy un chico afortunado."

El programa graba con semanas de anticipación los programas y los episodios restantes con Trebek se transmitirán hasta el 25 de diciembre, dijo una portavoz de Sony.

Los mensajes de dolor y respeto de ex concursantes, celebridades y el público en general siguieron rápidamente a la noticia de su pérdida.

“Alex no fue solo el mejor en lo que hizo. También era un hombre encantador y profundamente decente, y estoy agradecido por cada minuto que pude pasar con él ", tuiteó" Jeopardy! " campeón Ken Jennings. “¡Pensando hoy en su familia y su Jeopardy! familia, que, en cierto modo, incluía a millones de personas ".

“Fue uno de los grandes privilegios de mi vida pasar tiempo con este hombre valiente mientras libraba la batalla de su vida. Nunca serás reemplazado en nuestros corazones, Alex ”, James Holzhauer, otro“ Jeopardy! ” estrella, publicado en Twitter.

Alex Trebek, 'Jeopardy!' De larga duración anfitrión, muere a los 80. Foto: AP

John Legend tuiteó que estaba “obsesionado con Jeopardy cuando era un niño nerd que crecía en Ohio. He amado y reverenciado a Alex Trebek desde que tengo uso de razón. Qué carrera icónica ".

"¡Peligro!" se anuncia a sí mismo como “el programa de concursos favorito de Estados Unidos” y cautivó al público con un formato único en el que a los concursantes se les daban las respuestas y tenían que proporcionar las preguntas sobre una variedad de temas, incluyendo películas, política, historia y cultura popular.

Ellos responderían diciendo "¿Qué es ...?" o "¿Quién es ...?"

Trebek, quien se convirtió en su anfitrión en 1984, era un maestro del formato, participaba en bromas amistosas con los concursantes, parecía realmente complacido cuando respondían correctamente y, al mismo tiempo, movía el juego de una manera enérgica y sensata cada vez que la gente luchó por respuestas.

Nunca fingió saber las respuestas él mismo si realmente no lo sabía, y se remitió a los expertos del programa para decidir si una respuesta algo vaga se había acercado lo suficiente como para ser considerada correcta.

Alex Trebek, 'Jeopardy!' De larga duración anfitrión, muere a los 80. Foto: AP

"Trato de no tomarme demasiado en serio", le dijo a un entrevistador en 2004. "No quiero parecer un idiota pomposo e indicar que lo sé todo cuando no lo sé".

El programa fue una lluvia de ideas de Julann Griffin, esposa del difunto empresario presentador de programas de entrevistas Merv Griffin, quien dijo que ella le sugirió un día que creara un programa de juegos en el que las personas recibieran las respuestas.

"¡Peligro!" debutó en NBC en 1964 con Art Fleming como maestro de ceremonias y fue un éxito inmediato. Duró hasta 1975, luego fue revivido en sindicación con Trebek.

Identificado durante mucho tiempo por una cabeza llena de cabello y un bigote recortado (aunque en 2001 sorprendió a los espectadores al afeitarse el bigote, "completamente por capricho"), Trebek estaba más que calificado para el trabajo, ya que había comenzado su carrera en un programa de juegos en "Reach for the Top ”en su país natal.

Se mudó a los Estados Unidos en 1973 y apareció en "The Wizard of Odds", "High Rollers", "The $ 128,000 Question" y "Double Dare". Incluso durante su carrera en "Jeopardy!", Trebek trabajó en otros programas. A principios de la década de 1990, fue el anfitrión de tres: "Jeopardy!", "To Tell the Truth" y "Classic Concentration".

"¡Peligro!" lo hizo famoso. Ganó cinco premios Emmy como presentador, incluido uno en junio pasado, y recibió estrellas tanto en Hollywood como en Canadá. En 2012, el programa ganó un prestigioso premio Peabody.

Grabó su diario "Jeopardy!" muestra a un ritmo frenético, grabando hasta 10 episodios (dos semanas) en solo dos días. Después de lo que se describió como un ataque cardíaco leve en 2007, volvió al trabajo en solo un mes.

Publicó un video en enero de 2018 anunciando que se había sometido a una cirugía por coágulos de sangre en el cerebro después de una caída que había sufrido. El programa estuvo en pausa durante su recuperación.

Todavía tenía que traer un presentador sustituto para Trebek, salvo una vez, cuando él y el presentador de “Wheel of Fortune” Pat Sajak intercambiaron sus trabajos de televisión como una broma de April's Fool.

En 2012, Trebek reconoció que estaba considerando retirarse, pero sus amigos le habían instado a quedarse para poder llegar a los 30 años en el programa. Todavía amaba el trabajo, declaró: “¿Qué es no amar? Tienes la seguridad de un entorno familiar, un formato familiar, pero tienes la emoción de nuevas pistas y nuevos concursantes en cada programa. ¡No se puede superar eso!".

Alex Trebek, 'Jeopardy!' De larga duración anfitrión, muere a los 80. Foto: AP

Aunque muchos espectadores lo consideraron una de las razones clave del éxito del programa, el propio Trebek insistió en que solo estaba allí para mantener las cosas en movimiento.

“Me presentan como el presentador de 'Jeopardy!', No como la estrella”, dijo en una entrevista de 2012. “Mi trabajo es proporcionar el ambiente y la asistencia a los concursantes para que rindan al máximo”, explicó. "Y si tengo éxito haciendo eso, seré percibido como un buen tipo y la audiencia pensará en mí como una estrella".

“¡Pero no si trato de robar el centro de atención! Las estrellas de 'Jeopardy!' Son el material y los concursantes ”, dijo.

En una entrevista de enero de 2019 con The Associated Press, Trebek habló sobre su decisión de continuar con "Jeopardy!"

“No es como si tuviera exceso de trabajo, grabamos 46 días al año”, dijo. Pero reconoció que se retiraría algún día, si perdía su ventaja o el trabajo ya no era divertido, y agregó: "Y sigue siendo divertido".

Nacido el 22 de julio de 1940 en Sudbury, Ontario, Canadá, Trebek fue enviado a un internado por su padre ucraniano y su madre francocanadiense cuando apenas era un adolescente.

Después de graduarse de la escuela secundaria, pasó un verano en Cincinnati para estar cerca de una novia, luego regresó a Canadá para asistir a la universidad. Después de obtener un título en filosofía de la Universidad de Ottawa, comenzó a trabajar para Canadian Broadcasting Co., comenzando como locutor personal y finalmente se convirtió en reportero de radio y televisión.

Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1997. El primer matrimonio de Trebek, con Elaine Callei, terminó en divorcio. En 1990, se casó con Jean Currivan y tuvieron dos hijos, Emily y Matthew. Trebek vivía con su familia en la sección Studio City de Los Ángeles, no lejos de Hollywood.

A Trebek le sobreviven su esposa, sus dos hijos y su hijastra, Nicky.

NOTA: Esta historia se ha corregido para mostrar que el nombre de la esposa de Merv Griffin es Julann Griffin, no Juann.

Con información de Lynn Elbera y Bob Thomas (QEPD) / Agencia AP Los Ángeles, EE. UU. / Fotografía Chris Pizzello / Invision / AP

