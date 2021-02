Alejandra Guzmán sacó su lado más oscuro; reportan que atacó a su novio con un cuchillo

En las últimas horas, se ha reportado que la cantante Alejandra Guzmán sacó su lado más oscuro al protagonizar un ataque hacia su novio ¡con un cuchillo! La Guzmán se encuentra en la ciudad de Miami Fl., Estados Unidos, donde supuestamente ha ocurrido el hecho.

Uno de los primeros medios en dar la noticia sobre la estrella de rock Alejandra Guzmán, fue el que está lidereado por sus los periodistas de espectáculos Elisa Beristain y el argentino Javier Ceriani, quienes lo han dicho en el programa de su canal oficial de YouTube ChismeNoLike.

Alejandra Guzmán, quien fue una de las artistas de la reciente entrega de premios Premio Lo Nuestro, y quien acaba de cumplir 53 años de edad el pasado 09 de febrero, hubiera sido sorprendida con lo que le tenía preparado por su novio, si "La Guzmán", lo hubiera permitido y no hubiera protagonizado ese "revés" a su galán.

Según palabras de Elisa Beristáin, el novio fue el sorpendido y terminó en el hospital, pues se presume que Alejandra Guzmán -bajo los supuestos efectos de posibles consumos de estupefacientes-, (ya que normalmente en su sano juicio no haría), apuñaló en nueve ocasiones a su novio.

"Al gringo de 60 años que tenía una novia, ¿no?", dijo Javier Ceriani, y continuó: "¿Qué pasó Alejandrita Guzmán con tu pareja de 60 años en Miami?; ¿hubo o no arresto, entró la seguridad?... Esto es fuerte, estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien; ya vieron que no ha parado de nunca ha dejado de tomar. Esto es muy grave, estamos en investigación".

Por otro lado, Beristáin hizo alusión del último escándalo que "La Reina de Corazones" protagonizó en Cancún, Quintana Roo, México, donde grababa la segunda temporada de "El Juego de las Llaves" junto a Ela Velden, Fabiola Campomanes, Maite Perroni, Laura León, Michelle González, Helena Haro, Horacio Pancheri, entre otros, al sumarse a la producción de Eckehardt von Damm; Roberto Fiesco; Sandro Halphen; Fernando Lebrija.

Mismos que, de acuerdo a algunos medios, fueron llamados al reportarles que la hija de Silvia Pinal, había hecho un desastre en la habitación del hotel que había sido pagado por la propia producción, así como pagar una cuenta de 50 mil pesos del bar del mismo inmueble; pues aseguran que la cantante estaba incontrolable.

Hasta el momento, no hay otra información al respecto, que sí es un hecho es que falta que el asunto tan turbio que involucra a Alejandra Guzmán se aclara por la propia cantante, quien hace una hora, mientras en los medios circula esta nada agradable noticia, ella comparte en sus Instagram Stories de su cuenta oficial, una fotografía en la que está siendo entrevistada por un perfil bajo el nombre @allpartsmove, administrada por Maurice Keizer.

Alejandra Guzmán sacó su lado más oscuro; reportan que atacó a su novio con un cuchillo. Foto: Historias de Instagram Alejandra Guzmán

Por lo que este supuesto, podría quedar sólo en eso, un supuesto ataque de Alejandra Guzmán hacia su pareja de 60 años que salió a la luz después de unos días y que no había sido motivo de noticia. Pues a "La Guzmán", se le ve muy despreocupada en la fotografía desde Colombia esperando a ser entrevistada.