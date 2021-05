Aleida Núñez y su traviesa foto con la que provoca fantasías

No cabe duda que Aleida Núñez es como quiere ser y así lo demuestra cada que vez que comparte con sus admiradores una imagen en redes sociales, donde la actriz suele lucir despampanante y se convierte en el sueño de todos sus admiradores, quienes no dudan en dejárselo claro con sus comentarios.

Luego de deslumbrar con un body y medias red, la nueva concursante del programa “Las Estrellas bailan en Hoy”, que se transmite por el matutino de Televisa, provocó fantasías con una imagen muy sexy con la que presume sus encantos y con la que ¿le hace un guiño a Luis Miguel?

Aleida Núñez levantó suspiros con su traviesa foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que muestra un coqueto sostén con el que resalta su anatomía y con el que volvió locos a sus admiradores, quienes le lanzaron miles de piropos.

Como ya es costumbre, la actriz y bailarina aprovechó su arrastre en las redes sociales para derrochar sensualidad con lencería elegante pues se puso un sujetador en blanco y negro y encaje, con el que resaltó sus enormes encantos para el deleite de sus 3.4 millones de seguidores en la aplicación de la camarita.

Aleida Núñez remató el sensual atuendo con un blazer negro abierto y una pose muy coqueta, con la cabeza inclinada y sus dedos entre sus cabellos tocando su frente, además de una enigmática sonrisa y una frase que levantó revuelo pues citó a Luis Miguel: “Soy como quiero ser…”.

“Siempre tan hermosa y bella”, “Una belleza de mujer”, “Pues estás como quieres, guapísima y grandiosa mujer”, “Eres una mujer maravillosa que puedes lograr todo lo que quieras”, “Eres un encanto de mujer, Aleida”, “Ale, preciosa, más bien ‘estás como quieres’”, “Eres un sueño”, “Qué mujer tan hermosa”, “Te amo”, son algunas de las reacciones que desató su foto en Instagram.

Hay que recordar que hace unas semanas, Aleida Núñez fue tendencia en internet debido a que destapó algo que pocos sabían, al revelar que dejó plantado a Luis Miguel en una fiesta porque en ese entonces ella tenía una relación con Juan Ferrara y no quería serle infiel con el cantante del momento, así que evitó tentaciones.

Después de esas declaraciones, Aleida Núñez no quiso echar más leña al fuego y no dijo más al respecto, aunque volvió a revivir el enigma con su publicación, con la que causó revuelo no sólo por su estupenda figura, sino por la frase que utilizó.

Pero mientras las especulaciones están ahí, la presetadora de televisión se enfoca es hacer bien las cosas para mejorar su participación en “Las Estrellas bailan en Hoy”, donde hace pareja con “el Capi Albores” y mueve sus curvas al ritmo de la música, todo un deleite para sus admiradores.