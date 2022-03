Aleida Núñez se luce en escotado body y les da ‘La cosquillita’ a sus fans

El 28 de marzo era una fecha muy esperada por Aleida Núñez y por partida doble, pues no sólo se daría su regreso a la televisión en el melodrama “Corazón guerrero”, sino que también lanzaría si sencillo “La cosquillita”, con el que confirma su vuelta a la música de manera comercial y por ello debía preparar un outfit muy especial.

Y como no hay plazo que no se cumpla, el ansiado día llegó y Aleida Núñez se lució en un escotado body para hacer el lanzamiento de “La costillita” ante sus fans, demostrando que no sólo es bella, sino que también tiene un gran talento para la música, deleitando con su sexy atuendo.

En una visita que la actriz de televisión realizó al matutino “Hoy” presentó su nuevo sencillo y aprovechó para lucirse en un escotado body de flores, con el que les dio “La cosquillita” a sus fans, que quedaron impactados al ver su belleza y sensualidad en el foro.

El canto y el baile son dos de los talentos que Aleida Núñez presume pero que por la pandemia tuvo que dejar un poco de lado durante un tiempo pues los shows fueron cancelados en todo el país, por lo que a finales del año pasado retomó su carrera en el teatro con la puesta en escena de “Amor de tres”, donde participan bailarines y cantantes.

Pero faltaba lo más especial pues la ex reina de belleza anunció hace una semanas que se encontraba en Cuba grabando el video musical de su nuevo sencillo, titulado “La cosquillita” y desde entonces dio a conocer que el lanzamiento estaba pactado para el 28 de marzo, fecha que ha llegado.

Aleida Núñez eligió el programa “Hoy” para presentar e interpretar su nuevo tema musical, vestida con un escotado body de flores en color rosa, con el que presumió su impactante figura ante los televidentes, el mismo atuendo que lució durante la grabación del videoclip de “La cosquillita”.

La actriz de telenovelas no sólo vive un día muy especial por el lanzamiento de su sencillo, sino que también este lunes se estrena “Corazón guerrero”, la telenovela con la que regresa a la televisión con el personaje de Selena, una bailarina y cantante que quedará enamorada de uno de los protagonistas.

Desde su perfil de Instagram, Aleida Núñez compartió algunos clips previo a su presentación en “Hoy” y fragmentos del momento en el que apareció cantando “La cosquillita”, meneando sus caderas al ritmo de la música mientras mostraba su talento, provocando suspiros entre los televidentes y en el foro.

En sus historias, la empresaria mexicana también agregó que su nuevo tema musical también se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales, por lo que sus fans pueden escucharlo desde ahora, además que hace unos días anunció que en “Corazón guerrero” también realizará algún performance con “La cosquillita”.

Aleida Núñez derrochó talento y sensualidad en el lanzamiento de su sencillo. Foto Instagram Aleida Núñez

