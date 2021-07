Aleida Núñez se abre la chamarra para mostrar sus encantos en sujetador

Luego que un día antes había modelado sus espectaculares piernas con un mini short metálico, ahora fue momento para que Aleida Núñez presumiera sus demás atributos en un coqueto sujetador, con el que dejó babeando a sus seguidores en redes sociales.

La presentadora de televisión aprovechó el arrastre que tiene en Instagram para abrirse la chamarra y dejar a la vista un tremendo escote con el que sedujo y robó el aliento de sus millones de admiradores, dejando claro que tiene de dónde y con qué.

En esta ocasión, Aleida Núñez mostró sus encantos de una manera muy sexy y dio una cátedra de cómo aprovechar una misma sesión de fotos para destacar sus diferentes atributos con el mismo atuendo con el que brilló hace apenas unos días.

Lee también: Fabiola Guajardo presume sus encantos en micro bikini y enciende las redes

La actriz de la telenovela “Hasta que el dinero nos separe” apareció con el mismo mini short metálico con el que resumió sus kilométricas piernas, pero ahora le dio énfasis a la parte superior de su cuerpazo, abriéndose la chamarra verde de cuero para dejar ver sus nenas sólo en sujetador.

Aleida Núñez utilizaba un sostén negro que sobresalía en medio de su escotazoy levantaba sus bombones de manera muy sensual, provocando suspiros entre sus más de 3 millones de seguidores en la aplicación de la camarita.

Con el cabello suelto y con ondas despeinadas, Aleida Núñez lanzó una invitación a sus admiradores y les preguntó: “¿Qué hacen esta noche?…”, y nadie dejó pasar la oportunidad para lanzarle piropos y hacerla partícipe de sus deseos más internos, pues fueron varios los que me revelaron que les encantaría estar con ella.

“Luces radiante y tienes un cuerpazo“, “Quisiera pasarlo a tu lado“, “Encantadora figura, Aleida“, “Admirando tu belleza, bonita“, “Hola, mi amor, buen día, estás bellísima, me encantas, te mando un beso“, “Simplemente hermosa, te amo, cásate conmigo“, “Siempre el amor de mi vida“, “Ya me enamoré“, “Sí me caso“, “Derroche de belleza“, fueron sólo algunas de las reacciones que causó la empresaria entre sus seguidores.

Lee también: Foto: Aracely Arámbula hipnotiza con coqueta lencería negra

Aleida Núñez ya había modelado este outfit pero en su primera parte de la sesión de fotos resaltó sus piernas con el mini short metálico y unos tacones altísimos, mientras que se había mostrado muy recatada en la parte superior cerrando su chamarra hasta el cuello y no dejando que robara la atención.

Sus seguidores no se esperaban la sorpresa que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, les tenía preparada cuando subió la segunda parte de la sesión, ahora sí, descubriéndose el pecho y mostrando sus grandes encantos ante la cámara, elevando, sin duda, las pulsaciones de sus admiradores, quienes cada día crecen en número.

Síguenos en