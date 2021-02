Aleida Núñez resalta sus peligrosas curvas usando entallado set deportivo

Luciendo su casi perfecta figura de 95-60-95, Aleida Núñez volvió a paralizar corazones al posar con un entallado set deportivo en color blanco con el que resaltó sus peligrosas curvas. Fue a través de Instagram que la actriz de Televisa deleitó la pupila de sus cuatro millones de seguidores al posar desde una escalera modelando el conjunto deportivo.

Con nuevo look y con gafas y tenis fue que la también empresaria robó miradas al promocionar su línea de jeans. "Que bien se siente cuando sabes lo que quieres... @aleidanunez_sensuale set blanco nueva colección", escribió Aleida Núñez para acompañar la fotografía en la que deja al descubierto sus peligrosas curvas.

A 24 horas de la publicación está lleva más de 40 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios halagadores en su mayoría de caballeros, quienes no dudan en admirar la belleza de la modelo mexicana. “Mmmmm me encantas”, “ Guapísima! Te Amo”, Luces espectacular”, “ Bellisimaaaaa y bello estiloooo”, “ Wow pero que belleza estás hermosa saludos”, “ Hola bonita saludos desde Perú”, son algunos de los comentarios en la publicación de la ex reina de Belleza.

A sus 40 años, la actriz mexicana ha demostrado a través de sus redes sociales ser una mujer muy atrevida, pues desde un tiempo para acá ha encontrado la fórmula perfecta para desatar bajas pasiones entre sus seguidores de Instagram, pues con solo presumir sus curvas en entallados vestidos, mini trajes de baño y atuendos deportivos, se ha convertido en la favorita de los caballeros.

Y aunque Aleida Núñez sabe que es una de las mujeres con más curvas peligrosas en el medio artístico, la famosa, que también ha demostrado que no solo tiene talento para atrapar a cualquiera, cuenta con una gran trayectoria en el mundo de las novelas. La actriz ha participado en diversos proyectos de Televisa, su única casa en todos sus años de carrera.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, México ha participado en melodramas de Televisa como Salomé, Entre el amor y el odio, Las vías del amor, Mariana de la noche, Contra viento y marea y La fea más bella, al lado de Angélica Vale y Jaime Camil, y la más recientemente en La mexicana y el güero.

Aleida Núñez también ha participado en series como; Mujeres asesinas, "Cándida, esperanzada" "Elvira y Mercedes, Justicieras, Par de ases y Mujer casos de la vida real.