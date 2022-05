Aleida Núñez promete fotos jamás antes vistas en su página exclusiva

Tras catapultarse como una de las figuras más importantes del medio del espectáculo tras su paso por el teatro, diferentes proyectos musicales y la pantalla chica, Aleida Núñez actualmentes es una de las artistas más populares en las redes sociales en donde hace unas horas hizo una invitación para que visiten su página en donde compartirá fotos jamás antes vistas.

Hace unas horas la actriz de Corazón Guerrero compartió a través de su Instagram la noticia de que ya cuenta con una página en donde se compromete a compartir contenido de calidad, fotos jamás antes vistas de ella. Aleida Núñez aprovechó este anuncio para dejar con el ojo cuadrado al posar con un atrevido look rosa con el que intentó convencer a sus admiradores a suscribirse en su página vip.

"www.aleidavip.com fotos que nos has visto especialmente para tí…", fue la descripción que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, puso junto a la imagen en la que posa con el coqueto look rosa. La estrella de televisión lució un negligee rosa de encaje con transparencias, look que combinó con dos coletas y un maquillaje natural.

Lee también: Tras ser hospitalizada, Livia Brito retoma grabaciones de Mujer de nadie

Como era de esperarse, la imagen de Aleida Núñez hizo reaccionar a sus más de tres millones de seguidores de Instagram, quienes no tardaron en llenarla de halagos e incluso algunos famosos como Eleazar Gómez se sumaron a la lluvia de piropos que la famosa recibió.

"Siempre bella", "Linda foto Aleida Núñez eres hermosa ", "Mamasita hermosa eres mi sueño lo más lindo del mundo muñequita", "Chiquita hermosa", "Que preciosa me encantas", "Wowowo que ricura de mujer", "Toda una Barbie", fueron algunos de los mensajes que la artista de 41 años recibió en la publicación.

Cabe mencionar que desde hace unos días la actriz de Televisa disfruta de su soltería luego de que romance con el empresario Bubba Saulsbury llegará a su fin, esto tras ser tachada en las redes sociales de interesada, razón por la que la famosa salió a defenderse de los ataques.

Lee también: Antes de ser Ligeramente diva, Fabiola Guajardo rechazó protagónicos

“Yo les digo que vivan su vida y me dejen vivir la mía, yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, les deseo que encuentren también a una persona que las consienta”, dijo Aleida Núñez antes de que su romance finalizara.

Síguenos en