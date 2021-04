Aleida Núñez presume sus curvas de infarto con un body pegadito

La actriz Aleida Núñez presumió sus curvas al posar en tremendo body pegadito, con algunos detalles que dejaron ver más de la cuenta; por lo que de nueva cuenta, la estrella de las redes sociales, enloqueció a sus fanáticos y se volvió a ganar los aplausos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Aleida Núñez hipnotizó al modelar entre transparencias y el elegante color negro, mientras "vistió" un revelador body que incluso, dejó ver sus muslos y torneadas piernas, pues como siempre, la intérprete de telenovelas, no dejó mucho a la imaginación.

"Una mujer inteligente no se pone triste, se pone bonita...", escribió la también modelo mexicana originaria del Bajío de México, al pie de la postal, en la que lució de frente y como una mujer empoderada; ahora más que nunca.

Y es que la actriz de "Cuando me enamoro" (2010-2011), lució perfecta con un maquillaje muy sutil y su melena rubia-oscura que entre risos y algunos cabellos lacios, le hizo lucir la imagen perfecta. Las transparencias del body, también hicieron lo suyo y le dieron más relevancia a las curvas de Núñez.

El actor Rafael del Villar reaccionó a la postal de la actriz guanajuatense, y sólo puso unos corazones negros y cafés, porque seguramente hacían juego con el body de Aleida."Inteligente y guapa como tú", "Wooooow, amor estás divina, bella", son algunos otros comentarios que se leen.

La actriz que cumplió 40 años el pasado mes de enero, ha seguido recibiendo mensajes a través de su última publicación como: "Wooowww amor estás divina bella me enamoras me fascinas eres un amor de mujer te amo", "Hermosa, saludos desde lima Perú", "Y tú eres muy inteligente porque te pones muy linda Aleida", "Guapísima", Qué linda reflexión, me gustó mucho". "Mi sueño", "Qué bella eres", "Eso sí, tú siempre eres bien hermosa y bellísima y eres muy inteligente".

"Ale preciosa, entonces tu eres una mujer super inteligente!!!!!!", "Una mujer inteligente es mía", "Siempre tan bella", "Wow, que hermosa estas", "Y se ve que tú eres muy inteligente", "Tremendo mujerón" son más de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Aleida.

Al momento, la postal de infarto que la actriz de telenovelas ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, ha logrado un total de 73,622 corazones rojos y 956 comentarios.