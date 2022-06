Aleida Núñez presume su lado sofisticado en bata de transparencias y sombrero

Sin duda alguna, Aleida Núñez sabe cómo encantar a sus millones de admiradores en redes sociales y al mismo tiempo promover su plataforma de contenido VIP, en la cual promete fotos que no verán en ningún otro lado y para muestra dio una probadita en su perfil de Instagram, donde lució un outfit muy sexy.

La actriz de telenovelas, quien actualmente participa en “Corazón guerrero“, melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa, presumió sus lado sofisticado en un par de fotografías en las que derrochó belleza y sensualidad, arrebatando miradas.

Aleida Núñez apareció luciendo una bata de transparencias y un sombrero azul, además de una copa de vino en la mano, combinando lo elegante con lo sexy en sus postales, con las cuales le llovieron piropos por parte de sus fans, quienes quedaron enamorados al instante.

De azul y blanco

Desde que ingresó a las plataformas de contenido exclusivo, Aleida Núñez se ha dado a la tarea de generar siempre fotografías muy bien cuidadas para deleitar a sus suscriptores, y algunas de ellas las utiliza también para consentir a sus seguidores de Instagram e invitarlos también a su perfil de paga.

A pesar de los múltiples compromisos Laborales que ha tenido recientemente, la jalisciense se dio un tiempo para hacer una sesión con la que dejó con la boca abierta a sus casi 4 millones de seguidores en la red social de la camarita, luciendo sofisticada y sensual en un par de imágenes que compartió.

La actriz de telenovelas modeló una bata larga de transparencias en colores azul y blanco, la cual era de manga larga y escote profundo en “v”, además de un par de aberturas desde las caderas hasta abajo, destacando debajo de la tela traslúcida un conjunto de lencería negra.

Aleida Núñez complementó su sexy atuendo con el cabello largo y lacio cayéndole por los hombros y el pecho y como accesorio un sombrero azul bastante chic, con el cual lució muy elegante, al tiempo que sostenía una copa de vino en una de sus manos.

“Si con tacones te ves más alta, con amor propio te ves inmensa… Fotos que no has visto especialmente para ti… Entra www.aleidavip.com”, fue el mensaje que agregó la ex reina de belleza junto con su publicación, cosechando miles de comentarios por parte de sus admiradores, quienes se rindieron a sus pies.

“Te amo, Aleida“, “¡Qué obra de arte más chulo, como si los mismos ángeles te tallaron para venir a la tierra“, “Guapa y sexy“, “¡Qué hermosa, angelito mío, te amo, Aleida!“, “Cool”, “La más hermosa, muñequita linda“, “Preciosa“, “Encanto de mujer“, “Guapísima como todos los días“, “Desde hace mucho tiempo, en todas las novelas que sales, eres mi favorita“, “Bella y elegante”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

