Aleida Núñez presume piernas espectaculares en mini short metálico

Pocas famosas son tan espectaculares como Aleida Núñez, quien no se cansa de hacer babear a sus fans con sus outfits pegaditos y sus fotos en bikini, pero esta vez deslumbró con un mini short metálico con el que destacó su escultural silueta de reloj de arena.

De espaldas a una pared, la actriz de televisión presumió unas piernas espectaculares con la sensual prenda, la cual llamaba mucho la atención no sólo por su confección, sino por la tela brillante que hacía que la empresaria luciera exquisita y muy guapa.

Aleida Núñez literalmente deslumbró a sus seguidores en redes al posar con el short metálico, el cual fue acompañado por unos tacones altos que estilizaron aún más las extremidades inferiores de la histrionisa mexicana, quien robó suspiros con este acertado look.

La presentadora de televisión dejó sus palabras al compartir un par de fotografías en su perfil de Instagram, plataforma en la que cuenta con 3.4 millones de seguidores, en las que luce sus espectaculares piernas con el mini short que llega apenas al inicio de los muslos y resalta la curva de sus caderas.

Aleida Núñez también utiliza una chamarra de cuero en color verde, con solapa y que está completamente cerrada, además que resalta su cintura con una cinta del mismo tono alrededor de ella. Unas altas zapatillas de tiras en tono plateado son el complemento perfecto para que la famosa destaque sus tonificadas piernas.

Esta vez, la actriz de la telenovela “Hasta que el dinero nos separe” no compartió algún mensaje en especial junto con las imágenes, pero no hizo falta pues con sólo verla sus fans quedaron anonadados y con la boca abierta, y así se lo hicieron saber en los comentarios de la publicación en la red social de la camarita.



“¡Wow, se me paró el corazón!”, “¡Espectacular!”, “Esa chica me fascina y con ese short más aun, esas curvas y esas caderas y ese cuerpazo me encantan. Bendiciones, mi amor platónico”, “Muñequita deliciosa”, “Hermosita Aleida, encanto de cuerpo”, “Irradias con tu sublime hermosura el mundo entero, sos única, éxitos bella poesía”, “¡Qué belleza de mujer”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Aleida Núñez en Instagram.

En días seguidos, la ex de Juan Ferrara se ha lucido con tremendos outfits que han deslumbrado a sus fans en redes sociales. En uno de ellos utilizó una blusa strapless en color amarillo y un pantalón pegadito blanco con el que resaltó su redonda retaguardia.

Aunque por el momento no tiene algún proyecto televisivo en mente, Aleida Núñez ha estado muy ocupada en su rol como empresaria y en la promoción de su línea de ropa, la cual suele modelar en su Instagram constantemente.

