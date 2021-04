Aleida Núñez presume lo que tiene con coqueto top tejido, sin nada abajo

Una vez más, la hermosa actriz mexicana, Aleida Núñez dejó anonadados a sus millones de seguidores de Instagram tras presumir lo que tiene con un coqueto top blanco tejido, sin nada abajo con el que dejó al descubierto más que su espalda.

Fue a través de Instagram que la reina de belleza y actriz de Televisa posó de lo más sensual, resaltando sus encantos mientras se agarra su pelo y tiene como testigo a un hermoso atardecer. Y aunque la famosa solo se limitó a escribir "Atardeceres" mientras posa de espaldas y de lado, se llevó cientos de halagos.

A 17 horas de la publicación de Aleida Núñez está ya rebasó los 45 mil Me Gusta. No es la primera vez que la celebridad de las redes sociales deleite la pupila de los caballeros, pues constantemente modela provocativos looks con los que además de resaltar sus encantos deja poco a la imaginación.

Sin duda, la también empresaria es una de las famosas del medio artístico que mejor luce a sus 40 años; sus provocativas curvas y encantos se han vuelto la fantasía de muchos hombres. Horas antes a este look, Aleida Núñez compartió una fotografía en la que aparece modelando, bajo los rayos del sol, un mini bikini de tiras en color blanco con el que causó más que suspiros.

"Quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo", escribió para acompañar dos instantaneas con las que dejó a sus fanáticos con la boca abierta. La publicación alcanzó los 96 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

Desde un tiempo para acá, la actriz de novelas como; La mexicana y el Gûero, Salomé, Mañana es para siempre y La fea más bella, entre otras, se ha vuelto en toda una celebridad en las redes sociales, ya que constantemente complace a sus fieles admiradores con provocativas imágenes en las que resalta su belleza, además de mensajes para empoderar a la mujer.

