Aleida Núñez posa boca abajo en bikini; aseguran que los ángeles se están cayendo del cielo

Los destinos turísticos son los favoritos de la actriz Aleida Núñez para pasar sus días relajados llenos de sol, aire, mar, palmeras, piscinas, y por supuesto son los ideales para presumir su exquisita figura de diosa... Recientemente la famosa posó boca abajo en bikini; por lo que sus fans aseguran que los ángeles se están cayendo del cielo.

No es la primera vez que Aleida Núñez se da sus escapaditas a Tulum, Quintana Roo, desde donde elige compartir sus imágenes más infartantes sin pensar en los efectos secundarios que causa entre sus fanáticos al verla posar de tal manera.

Y no sólo eso, sino que además, la tapatía, busca los outfits playeros más chiquitos para lucir esas curvas que se ha dedicado a pulir en el gym con los ejercicios más exaustivos pero más efectivos, y eso se nota en cada una de las postales que comparte a través de sus concurridas redes sociales.

Lee también: Ana Martín posa en bañador de dos piezas; era un bombón

En las últimas horas, Aleida Núñez aprovechó uno de esos días soleados y cálidos para no sólo presumir su bikini color verde fluorescente, sino para enseñar el músculo que ha logrado con tantas horas de ejercicio, y por ello escribió: "La serenidad es el equilibrio tranquilo del corazón y la mente... foto: @mario.dibs #tulum @casamalca".

Fue desde el hotel Casa Malca de Tulum, Quintana Roo, al suroeste mexicano, que la también actriz de telenovelas, se lució para hacer suspirar a sus más de 3.4 millones de seguidores y por supuesto, los comentarios de halago no se hicieron esperar...

Entre estos se leen algunos como: "Bella tarde, mi hermosa", "I'm waiting you…" (Te estoy esperando…), "Passion can drive you crazy, but is there any other way to live?" (La pasión puede volverte loco, pero ¿hay otra forma de vivir?) o "Muy bien dicho amor, eres una diosa amor siempre tan bella y sensual, te amo amor".

Lee también: Con bañador rosa y arriesgada pose, Aleida Núñez presume sus encantos

Aunque al ver a Aleida, hubo alguien que aseguró que con con su pose y el mini bikini que "vistió", prácticamente es un bombón: "Tremendo cuerpecito tienes" pero hubo alguien que fue más poético: "Hermosisisima que chula", "Pues tú reflejas armonía y no sólo tú belleza exterior, por esos detalles eres un mujeron" o "Aleida, los angelitos se están cayendo de el cielo... linda tarde corazón".

"Perfecta En Cuerpo y Pensamientos Corazón", "Divina mujer, me encantas", "Aaaaayyy mi amooorrrr te ves mmmmmmmm RIQUIIIIISSSIIIIIMMMAAAA MI CIELO", "Que chulada de mujer te amo princesa!!!", "Que hermosa, besitos", "Y cómo tener serenidad ante la mujer tan ESPECTACULAR que eres @aleidanunez", "El mejor y cultural y bellísimo cuerpo de México @aleidanunez". "HERMOSA @aleidanunez Soy Tu Fan Me Regalarias una foto por favor, bendiciones",

Al momento, la publicación de la también empresaria y modelo, ha generado 27,140 corazones rojos y en la caja de comentarios se pueden leer un total de 416 halagadores mensajes.