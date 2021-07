Aleida Núñez pone de cabeza con traje que se confunde con su piel

Con su espectacular cuerpazo enfundado en un traje completo que se confundía con su piel, Aleida Núñez impactó a sus fans con una trabajada pose en la que mostraba sus mejores atributos desde un ángulo poco conocido, dejando a todos con la boca abierta.

La actriz de telenovelas de Televisa como “Las vías del amor”, “Mariana de la noche” y “Por ella soy Eva” demostró que tiene una gran flexibilidad y fuerza en los brazos, pues se puso de cabeza soportando su peso con las manos, mientras buscaba conectar cuerpo con mente y lograr la paz interior.

Aunque Aleida Núñez estaba muy concentrada en su pose de yoga, no evitó presumir su sensualidad con un body completo color carne que se confundió con su piel y que les jugó una ilusión óptica a sus millones de admiradores en redes sociales, donde compartió el momento.

En su cuenta de Instagram, donde actualmente tiene 3.4 millones de seguidores, la ex de Juan Ferrara subió una fotografía que hizo temblar a sus fans pues mostró su impresionante retaguardia desde un espectacular ángulo, y aunque no mostró nada de piel, no hizo falta para exhibir sus curvas de infarto.

Apoyada con las manos y la cabeza, Aleida Núñez levantó todo su peso sobre sus brazos y se puso de cabeza con el torso derecho y la espalda doblada, dejando ver su retaguardia y sus muslos con el traje que se pegaba a su piel.

“Escucha el sonido de tu corazón, bajando el volumen de tus pensamientos… #mentesana #pazinterior #vidasaludable”, escribió la empresaria junto con la imagen, la cual levantó revuelo entre sus seguidores de la plataforma de la camarita, que no dejaron de admirar su belleza y su fortaleza para realizar el movimiento.



“Wow lo haces muy bien corazón”, “Wow qué flexibilidad”, “Qué ejercicios tan maravillosos, mi amor, la adoro”, “Mi corazón late a 2000 mirando tu foto, eres deliciosamente hermosa”, “¡Una obra de arte hecha mujer!”, “Guapota”, “Wow! Una diosa”, “Sigue brillando”, “Ni la perfección es palabra suficiente para describir lo bella y preciosa que eres, mi amor”, fueron algunos de los piropos que recibió Aleida Núñez.

Y es que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, ha dejado claro que es una fiel practicante del yoga, el cual no sólo le ayuda a fortalecer sus músculos, sino que le brinda la oportunidad de meditar y de estar en armonía consigo misma, algo que necesita en su vida para manejar su agenda y combinar los compromisos que tiene tanto con su familia como con su carrera como actriz y empresaria.

En las últimas semanas, Aleida Núñez ha estado enfocada en promocionar su línea de ropa en sus shows como cantante, demostrando que es una mujer multifacética, todo ello sin descuidar a sus admiradores en Instagram, que siempre están muy al pendientes de ella.

