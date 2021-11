Dicen que el que no habla, Dios no lo escucha, y eso es lo que parece tener muy claro Aleida Núñez, pues desde que lanzó su plataforma de contenido VIP hace apenas unos días, no ha parado de hacerle promoción con una estrategia que de antemano sabe le otorgará buenos resultados entre sus millones de admiradores.

La actriz y presentadora de televisión paralizó con sus encantos al compartir una fotografía en la que roba el aliento al lucir sus curvas en un coqueto bañador de tiras y figuras geométricas, con el cual permitió ver mucha piel y lanzó una invitación para sus fans.

Posando muy sexy para la cámara, Aleida Núñez invitó a su contenido VIP y dio una probadita de lo que sus admiradores pueden encontrar en su plataforma paralizando a todos con sus encantos con el bañador en blanco y negro que la hizo ver espectacular.

Lee también: Adamari López hipnotiza con sus caderas al ritmo de Lambada, ¡ni Shakira!

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que posa de frente modelando y sexy bañador completo confeccionado con tiras cruzadas formando rombos y envolviendo sus curvas.

Aleida Núñez presumió sus grandes encantos con la sensual prenda que se pegaba a su piel mostrando su escultural silueta con formas geométricas que mostraban su abdomen perfecto; el corte del traje de baño era a la cadera y la actriz presumió sus torneados muslos ante la cámara.

Con esta fotografía, Aleida Núñez lanzó una tentadora invitación a sus admiradores para que se suscriban a su contenido exclusivo: “Aww… Te invito a mi página VIP, no te quedes con las ganas, fotos especialmente para ti, aleidavip.com”, escribió, recibiendo muchas respuestas al instante.

“Te ves guapísima siempre”, “Mi Aleida, mi eterno amor de mi vida, siempre estaré aquí por ti”, “Se están cayendo los angelitos”, “¡Qué mujer tan hermosa!”, “Tremendamente hermosa”, “¡Wow, qué locura con tu hermosura”, “Guapísima”, “Bombón”, “Amor, eres el amor de mis amores y de mis sueños, luces muy preciosa, por eso te sigo, por ser tan chula”, “¡Dios mío, eres un monumento”, son algunas de las reacciones que provocó.

Lee también: Aleida Núñez luce como Barbie con entallado vestido rojo y tacones

En su imagen, la actriz de telenovelas posa frente al mar azul y luce su cabellera larga, rubia y lacia cayéndole por los hombros y la espalda, mientras utiliza unas gafas oscuras de sol para proteger sus ojos, dibujando una media sonrisa con un rojo intenso en los labios.

A la par de su plataforma de contenido VIP, Aleida Núñez se mantiene muy activa en redes y también en el teatro con su show de noches de cabaret, denominado “Amor de tres”, el cual ha tenido muy buena respuesta por parte del público en la capital del país.

Síguenos en