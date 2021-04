Aleida Núñez para el tráfico luciendo cuerpazo con mini vestido rojo

La actriz mexicana, Aleida Núñez, quien últimamente ha ganado gran popularidad en las redes sociales, paralizó el tráfico luego de lucir cuerpazo con mini vestido rojo. Desde la calle, la actriz de Televisa sacó su lado más sensual y acaparó las miradas no solo de sus seguidores de las redes sociales si no de las personas que pasaban por el lugar mientras ella se tomaba las fotografías.

Fue a través de Instagram que Aleida Núñez deleitó la pupila de sus más de tres millones de seguidores al compartir una fotografía en la que luce un elegante y seductor vestido en color rojo. De cuclillas y en tacones, la famosa presumió su figura en la calle.

"No existen límites para el poder del amor. #amatuvida #mentepositiva", escribió la actriz de telenovelas para acompañar la imagen que rápidamente llegó a los 35 mil Me gusta y recaudó un sinfín de comentarios, en su mayoría los usuarios resaltaron la belleza de la ex participante de Nuestra Belleza.

"Hermosa mujer”, “Lindura”, “ Muy Bonita y Caliente y Guapa y Preciosa”, son algunas de las reacciones en la publicación de la también empresaria.

Desde hace un tiempo la jalisciense ha aprovechado la gran popularidad que ha ganado en las redes sociales, debido alas candentes imágenes que comparte en las que presume su espectacular figura, ya sea en pequeños bikinis o entallados atuendos, para promocionar su línea de jeans o set deportivos, los cuales no duda en modelar.

Hace unos días, la actriz mexicana de 40 años causó un revuelo en Instagram luego de posar de espaldas mientras lucía un top tejido sin nada abajo, resaltando los grandes atributos que tiene.

