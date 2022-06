Aleida Núñez le hace competencia a Bárbara de Regil y presume abdomen de acero

Una de las palabras que podría definir la belleza de Aleida Núñez es exuberante, pues la actriz suele lucirse en atuendos que destacan su figura y que dejan con la boca abierta a sus millones de admiradores, siempre demostrando que no le duele nada y tiene todo para hacerle competencia a Bárbara de Regil.

La actriz de televisión sabe lo que tiene y lleva un estilo de vida saludable para mantener su figura, por lo que ahora decidió presumir su abdomen de acero con un outfit brillante y en medio de la naturaleza, levantando revuelo entre sus fans en redes sociales.

Modelando un primaveral traje satinado en color verde, Aleida Núñez puso a suspirar a sus admiradores dejándose ver como toda una diosa y muy a la vanguardia en esta temporada, donde has sacado algunos de sus mejores looks para marcar tendencia y de paso para dejar claro que Bárbara de Regil no es la única que puede presumir un six-pack.

Hechiza toda de verde

A sus 41 años, Aleida Núñez es una de las famosas más bellas y exuberantes del medio del espectáculo nacional, que se da el lujo de presumir tremendas curvas en sexys atuendos, lo que la llevó a lanzar su plataforma de contenido exclusivo, la cual ha cosechado gran respuesta por parte de sus fans.

Pero no por ello la jalisciense ha olvidado a sus seguidores en Instagram y ahora levantó suspiros en un par de fotografías compartidas en su perfil, en las que posa con un traje de dos piezas en tela satinada y con el cual destacaba su espectacular abdomen y sus encantos delanteros.

Parada en medio de un jardín y con árboles de fondo, Aleida Núñez modeló un top de cuello halter y escote cruzado con el que casi se le escapan sus bombones, dejando ver parte de la piel de uno de ellos, pero lo que realmente llamó la atención fue lo marcado de su abdomen.

Para nadie es un secreto que la ex reina de belleza le ha metido duro al gimnasio y bien podría hacerle competencia a Bárbara de Regil, presumiendo su six-pack con su outfit, el cual estaba complementado por unos pantalones anchos a la cintura y unas zapatillas no tan altas en color amarillo neón.

“El tiempo que se disfruta, es el verdadero tiempo vivido…”, fue el mensaje que compartió Aleida Núñez junto con sus fotografías en Instagram, acompañando con tres corazones verdes, y no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes les lanzaron miles de piropos en los comentarios.

“Ese color en tu vestimenta te hace lucir magnífica y con mucha vida“, “Bellísima, radiante, sensual y atractiva como siempre“, “Lo que me encanta de los Rosales son las rosas, porque son preciosas y empoderada, me recuerdan a ti”, “Me encantas, preciosa muñequita”, “Encantadora mujer”, “Muy bien dicho, amor, eres un ángel caído del cielo”, “Irresistiblemente bella”, “Bella y de verde amanecer en colores vivos”, fueron algunas de las reacciones.

