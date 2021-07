Aleida Núñez inquieta la pupila posando con una blusa de red

Con una blusa negra de red, con la que exhibía sus encantos, Aleida Núñez deleitó a los caballeros posando sobre las escaleras, luciendo su belleza y sus esculturales curvas en un entallado pantalón para levantar suspiros a su paso.

La presentadora de televisión arrasó en redes e inquietó la pupila de sus admiradores con las tentadoras imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, en la que además animó a vivir la vida al máximo pues sólo hay una.

Seductora como sólo ella sabe hacerlo, Aleida Núñez volvió a causar sensación entre los internautas, que no pudieron dejar pasar la oportunidad de manifestarle su admiración con sendos piropos que colgaron en sus redes, donde la actriz enamoró con su reveladora blusa de red, bajó la cual lució sus encantos.

Sentada sobre unas escaleras en obra gris, la belleza de la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, deslumbró al modelar unos leggings verdes muy entallados que marcaron su silueta y sus curvas de una manera muy sexy mientras se acomodaba hacía atrás.

Lo que más llamó la atención del outfit de la actriz fue su blusa de red y manga larga con la que reveló todo lo que traía debajo y le puso un toque más sensual con un sostén negro con el que cubrió sus encantos, cumpliendo las fantasías de sus admiradores.

Un divertido peinado enmarcaba el bello rostro de Aleida Núñez, quien lucía un par de chongos sobre la coronilla y el reto suelto, y ondulado, dándole un estilo entre relajado y sexy, que ella supo muy bien cómo potenciar con sus poses.

“La vida es un juego del que nadie puede retirarse… #vívela”, escribió la ex concursante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, quien apenas hace unos días puso de cabeza a sus seguidores al orillarlos a decidir cómo les gusta más su imagen: de rubia o de morena, poniéndolos en un dilema pues con ambos estilos luce guapísima.

“Luces espectacular, estás guapísima”, “¡¡Qué guapa, Aleida!! ¡¡Eres un amor!!”, “Mi muñeca preciosa”, “Linda y deliciosa”, “Eres muy hermosa, y sigue disfrutando de tu vida al máximo, saludos”, “Estás bien guapa”, “Guapísima y maravillosa mujer, precioso cuerpo tienes”, “Bebesota, eres mi amor platónico, preciosa hermosa”, “¡Madre mía...! Si así estas de verde... ¿Cómo estarás de madura?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron sus fans.

Aleida Núñez suele causar ese revuelo en redes sociales cada vez que comparte nuevo material con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde, además de presumir sus curvas, lleva muy bien su rol de empresaria pues promociona las prendas de su línea de ropa, la cual ya es para hombres y mujeres.

