Aleida Núñez, en faja, presume cinturita y silueta de reloj de arena

La espectacular figura de Aleida Núñez parece que no necesita ninguna ayudita para lucir perfecta, sin embargo, y cuando se pensaba que la actriz no podía deslumbrar más, apareció con una faja que le marcó una diminuta cinturita como no se le había visto antes, desatando la locura entre sus fans.

Con unos entallados leggings violetas, la presentadora de televisión se metió en una cinturilla que la hizo presumir la tremenda silueta de reloj de arena que posee, arrancando suspiros entre los internautas y dejando claro que es una de las artistas más bellas e imponentes del medio del espectáculo nacional.



Aleida Núñez, en look pegadito, mostró que puede ser todavía más perfecta y aprovechó para promocionar su línea de ropa, la cual tiene como objetivo destacar las curvas de la mujer, haciéndola sentir más segura, algo de lo que la bella no carece, pues siempre presume su cuerpazo en redes, convirtiéndose en una de las favoritas.

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz de “Hasta que el dinero nos separe” compartió una imagen en la que luce con un atuendo entallado en color violeta, consistente en un top y unos leggings que se ceñían a su piel y delineaban su figura, pero esta vez le puso el toque que la hizo ver más sexy aún.

La cantante se puso una faja sobre la ropa y las varillas empequeñecieron aún más su cintura mientras ella levantaba una mano y la ponía sobre su cabeza, dejando ver la curva en su torso, mientras sonreía muy coqueta.

“La seguridad viene desde adentro y si encuentras el complemento perfecto para verte bien es lo ideal!!! Chicas me encanta mi @skinbyerikavega, es súper cómoda, suave, estiliza la figura se las recomiendo para mujeres en constante movimiento, la puedes usar debajo de la ropa, es súper práctica (sic)”, escribió Aleida Núñez en la publicación.

Ante la visión, sus seguidores en redes no tardaron en manifestarse y le lanzaron piropos por la estupenda silueta que se le marcaba con la prenda: “Estas súper hermosa, bellísima, preciosa, linda, me encantas”, “Esa mami muy elegante, como siempre”, “Aleida, estas súper guapísima”, “Un rostro angelical y una hermosa sonrisa es la clave de tu fantástica belleza”.

Aunque Aleida Núñez tiene una figura perfecta y no necesita una faja para exhibir sus curvas, sigue la tendencia de otras famosas, como Marlene Favela o Kim Kardashian, que se han manifestado a favor del uso de esta prenda para estilizar la figura y mantener todo en su lugar.

Lo cierto es que la actriz de telenovelas se veía realmente espectacular con la cinturilla y dejó claro que no es motivo de vergüenza utilizar una faja para lucir sensacional si ésta ayuda a que las mujeres se sientan más seguras con su cuerpo y consigo mismas.

