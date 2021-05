Aleida Núñez despierta al "demonio" con entallado body negro en Las estrellas bailan en Hoy

Tras su segunda aparición en Las estrellas bailan en Hoy de Televisa, Aleida Núñez brilló en la pista de baile tras sus excelentes movimientos, los cuales fueron aplaudidos por los jueces y el público. Pero sin duda, fue su vestimenta la que su robó miradas al lucir un body negro con mallas de red.

Fue durante la emisión del jueves que Aleida Núñez sacó lo mejor de si para conquistar junto con su pareja el “Capi” Albores al público con sus mejores pasos de baile, robando el aliento la actriz de Televisa al aparecer muy sexy con una pequeña prenda negra con una chaqueta en color verde y unas mallas de red.

Y aunque la participación en el escenario de la también cantante fascinó a los televidentes, fue sin duda, en redes sociales, donde la jaliciense se ha llevado un sinfín de piropos por presumir su escultural figura con el entallado body con el que despertó el " demonio" de sus fanáticos.

Pese a que la ex reina de belleza se llevó las mejores críticas de los jueces fue su compañero quien sacó lo peor de Lolita Córtes, quien no dudó en despedazarlo. La jueza de hierro no se tocó el corazón y le dijo al conductor del clima que él echaba a perder todo el esfuerzo de la actriz.

Tras su segunda participación en Las estrellas bailan en Hoy, en las últimas publicaciones en su cuenta de Instagram Aleida Núñez ha aprovechado la gran popularidad que tiene en las redes sociales para pedir a sus más de tres millones de seguidores que voten por ella y por su compañero para llegar a la final del concurso del matutino.

Con una sensual pose frente a una de las pantallas de Las estrellas bailan en Hoy y mientras luce el body negro que usó durante el baile, la famosa de 40 años invitó a todos sus fieles admiradores votar por ella para nuevamente deleitarlos con su presencia en la pista de baile.

"Ayúdenme a votar por nuestra pareja?゚マᄐ https://www.lasestrellas.tv/programas/hoy/vota votahoy.tv a VOTAR !!!?゚メテ?Mañana se deciden las parejas que bailan para el final ayúdenme con su VOTO pueden hacerlo 1 o mil veces", escribió la famosa junto a la imagen que hasta el momento ha obtenido más de 42 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

“Que forma de moverse” “Que rico bailas que rico mueves tus cadera Ahorita ingreso a la página y te revoto!!! Soy del sur argentino!!”, “Cuerpazo y mega sexy”, son sólo algunos piropos y muestras de apoyo que la cantante recibió en su publicación.