Aleida Núñez cautiva con sus movimientos de caderas en body y medias

Desde que las restricciones por la pandemia de Covid-19 se levantaron para los espectáculos públicos, Aleida Núñez retomó sus shows de cumbia y se ha presentado en diversas ciudades del país, donde ha demostrado su talento arriba del escenario y su belleza con sensacionales outfits.

La jalisciense es una artista completa, pues no sólo se le puede ver en las telenovelas actuando algún papel, sino que también sabe bailar y cantar, y para demostrarlo recientemente compartió un video en el que cautivó a sus fans con sus movimientos de caderas, arrancando suspiros.

Luciendo cuerpazo en body y medias, Aleida Núñez mostró todo su talento ante una explanada llena que acudió a verla en acción con su show de cumbia, enamorando con su belleza y presumiendo sus curvas al ritmo de la música.

Al ritmo de cumbia

Tras retomar sus presentaciones musicales en vivo en diversos lugares del país, la actriz de televisión ha dejado ver a sus seguidores en redes sociales parte de cómo son sus shows en vivo y siempre llama la atención con los atuendos que eligen para cantar y bailar sobre el escenario.

En uno de sus más recientes conciertos, Aleida Núñez dejó sin aliento a todos al aparecer en un body negro con pedrería brillante y botas altas, outfit con el que presumió sus curvas y dejó admirar sus piernas y su retaguardia.

Sin embargo, ahora la actriz de la telenovela “Corazón guerrero” fue más allá y compartió un video en su perfil de Instagram en el que se le observa en acción cantando temas como “Que nadie sepa mi sufrir”, “Qué bello” y “La cosquillita”, su más reciente sencillo, mientras mueve sus caderas al ritmo de la música y enamora con sus bailecitos.

Aunque Aleida Núñez no reveló la ubicación donde se llevó a cabo su presentación, en las últimas semanas ha sido una invitada frecuente a los carnavales de diversas ciudades de Veracruz, por lo que el clip podría pertenecer a alguno de estos conciertos, pero eso fue lo de menos, pues sus fans quedaron cautivado con su belleza y se lo demostraron en los comentarios.

“Divina“, “Hermosísima“, “Qué bien lo mueves, me encanta“, “Muy bien“, “¡Qué bien bailas, luces hermosa!“, “Me encantas siempre”, “¡Qué hermosa eres! Me gustan todas tus fotos, en todas estas bella, no puedo negarlo, eres muy linda y bonita“, “¡Qué chulada!“, “Por favor, cásate conmigo“, “Eres sensacional“, “¡Qué lindo y maravilloso video!“, fueron algunas de las reacciones.

Tras haber salido de la obra “Amor de tres”, Aleida Núñez se ha enfocado en tres cosas: las grabaciones de “Corazón guerrero”, la generación de contenido exclusivo para su plataforma VIP y sus shows de cumbia, abarcando todas las habilidades que tiene y presumiendo su belleza en todos los ámbitos.

