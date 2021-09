Alborota Osvaldo Ríos posando en tanga y le dicen: “Niño…todo eso es tuyo”

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos una vez más probó su suerte al compartir una atrevida fotografía en donde aparece posando con una tanga, dejando claro que a sus 60 años sigue siendo uno de los hombres más sexys del medio del espectáculo, razón por la que provocó todo tipo de comentarios entre las féminas.

Fue a través de su perfil de Instagram que Osvaldo Ríos elevó la temperatura de sus fieles admiradoras mientras está recostado en un camastro y luciendo una tanga de color café, dejando a la vista su definida musculatura. El ex galán de telenovelas aprovechó la candente imagen para pedir a sus fans disfrutar la vida, ya que es muy corta.

"Disfruta cada minuto de tu VIDA… créeme, es corta y se va muyyyyyy rápido!. Feliz Martes de recuerdos para todos!", fue lel mensaje con el que el actor acompañó la fotografía, sin embargo, sus palabras dieron pie a mensajes de doble sentido e incluso hubo quienes aseguraron que estaba muy bien conservado para tener 60 años.

“Waooooo hasta zoom hice”, “Wow que hombre mas bellisimo”, “Rayos ese clavo”, “Y más o menos querido osvaldo Qué es lo que está corta y se va muy rápido? “, “Es corta si, se nota”, “Créame qué Yo la veooo muyyyy muyyy largaaaaa”, ““Niño…todo eso es tuyo”, “Como el vino”, “Papasito”, son algunos de los piropos que el actor recibió en la publicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que Osvaldo Ríos aparece en tanga en Instagram, pues el pasado 20 de mayo el actor posó en calzoncillos desde el interior de una habitación, causando toda una sensación en las redes sociales, pues para ser un hombre de 60 años el actor se ha conservado muy bien razón por la que le llueven los piropos cada vez que presume su musculatura.

Cabe señalar que el recordado actor por telenovelas como “Kassandra”, “La viuda de Blanco” y “Abrázame muy fuerte”, desde hace años está alejado del mundo de las telenovelas, luego de que en el 2004 su carrera tuvo un declive luego de que fuera llevado a prisión tras una denuncia de su entonces esposa, Daisy Santiago, lo acusara de violencia doméstica.

Ríos estuvo en prisión durante 3 meses y 15 días de libertad supervisada en su natal Puerto Rico. Cabe mencionar que la vida del ex galán ha estado envuelta en diversas polémicas, precisamente porque sus ex parejas lo han señalado de golpeador, puesDaisy no ha sido la única que lo ha tachado de violento.

En el 2011, el galán puertorriqueño volvió a estar en el ojo del huracán luego de que su exnovia, Kassiana Rosso, también lo acusara de haber sufrido violencia psicológica. “Osvaldo tiene muchos cambios de comportamiento, 5 minutos puede estar bien y 5 minutos está enojado con algo. En una oportunidad sí me dijo que yo era una burra y que yo no iba a salir adelante sin él, que nunca iba a poder encontrar un hombre mejor que él”, dijo la mujer durante una entrevista con la revista mexicana TVNotas.

Además, en el 2020 volvió a acaparar titulares luego de que un hermano de su pareja, Lucianna Rodríguez, pusiera una demanda en contra del actor por supuestamente tener a Rodríguez en contra de su voluntad, a lo que la mujer desmintió la versión de su pariente a través de sus redes sociales.

“En casi tres años de relación NUNCA ha habido maltrato emocional, ni sicológico; mucho menos físico. Hemos estado conviviendo como pareja a tiempo completo por poco más de un año y siempre hemos disfrutado de nuestra compañía con amor y respeto. Nuestros amigos y familiares pueden dar Fe de ello”, escribió Rodríguez para aclarar que Osvaldo Ríos no ejerce violencia sobre ella.

“En el caso específico de ayer, tuvimos una diferencia de criterios a nivel personal, por lo que decidí irme de la casa para estar con mi familia y le pedí a mi hermano que pasara a recogerme. De esta manera, Osvaldo y yo nos daríamos el espacio que necesitábamos como cualquier pareja. Al llegar a buscarme y no poder contestar mi celular por espacio de una hora, se preocupó y llamó a la policía. Nada de lo antes mencionado es diferente a lo que cualquier pareja pueda pasar, así lo hice constar en la entrevista que me realizaran”, finalizó la actual pareja del actor.

