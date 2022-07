Al ritmo de merengue, Malillany Marín rumbea como diosa en vestidito

Además de tener una impactante belleza, Malillany Marín ha demostrado que uno de sus talentos es el baile y es por ello que ha participado en algunos realities en los que ha podido demostrar que le saca fuego a la pista con su manera de mover las caderas mientras suena la música, pónganle lo que le pongan.

La actriz cubana de televisión y teatro recordó cuando participó en “Mira quien baila” y en un video que subió a sus redes sociales demostró que rumbea como diosa sobre el escenario, dejando con la boca abierta a los internautas, que sólo atinaron a aplaudir su actuación.

Al ritmo de merengue y en vestidito brillante, Malillany Marín se adueñó de la pista y dejó claro que no necesita enseñar de más para demostrar que tiene mucho talento y, haciendo una presentación tipo Barbie, se llevó las palmas en aquella ocasión.

Lee también: Al estilo Thalía, Malillany Marín celebra el 4 de julio en bañador de estrellas

¡Cómo lo mueve!

En su cuenta de Instagram, la actriz de la telenovela “Rebelde” compartió un video del recuerdo de cuando participó en el reality de Univision “Mira quien baila” demostrando sus dotes sobre la pista en uno de los ritmos que más disfrutas bailar.

Luciendo un vestidito brillante en tonos rosa y plata, con aberturas en los costados y haciendo una entrada tipo Barbie con su caja de muñeca, la modelo demostró de qué está hecha y sacudió cada centímetro de su cuerpazo al ritmo del merengue.

Lee también: Marlene Favela deja sin aliento y destrona a Malillany Marín en bañador rojo

“Empecemos este martes 5, Mi número favorito, con este merengue del recuerdo. Uno de mis requisitos siempre para bailar ya sea en shows o cuando protagonicé Aventurera ha sido no enseñar de más”, escribió Malillany Marín junto con el video de poco más de tres minutos con su actuación en el reality de Univision.

Y es que la actriz señaló que no quería atuendos muy destapados cuando saliera a la pista no porque no tuviera nada que presumir, sino porque no quería que ello distrajera a los jueces ni a sus fans pues de antemano sabe que se carga un cuerpo de infarto.

“Mo porque me falten… haha, sino porque quiero que se fijen en el baile, no ocupo más distracción que el movimiento de mis caderas. ¡Échale actitud y como diría mi paisana Celia Cruz: Azúcar a la vida y bátala hasta que salga merengue!”, agregó mientras desataba una lluvia de piropos por parte de sus seguidores en Instagram.

“Eres maravillosa“, “Me encanta tu estilo“, “El huracán del Caribe“, “El público sabe“, “Tan bella “La mejor“, “Súper hermosa, eres pura candela“, “Te amo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz, que durante su actuación fue halagada por los jueces, entre ellos Horacio Villalobos y Ninel Conde.

Síguenos en