Al natural y al estilo Vanessa Guzmán, Yalitza Aparicio presume silueta de infarto

Desde hace unos días la actriz, Yalitza Aparicio ha estado causando todo un revuelo en las redes sociales al deslumbrar a sus millones de seguidores de las redes sociales con su belleza y con la belleza de su tierra natal. Recientemente la estrella de la película Roma posó muy al estilo de Vanessa Guzmán, presumiendo su silueta de infarto frente al tótem de San Esteban Atatlahuca en el estado de Oaxaca.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también embajadora de la Buena Voluntad de la Unesco compartió dos imágenes en las que posa con unos jeans a la cadera y un crop top floreado con el que dejó al descubierto su abdomen de acero como el de Vanessa Guzmán. En la primera fotografía la modelo de diversas revistas aparece agarrándose su pelo mientras sonríe para la cámara; y en la segunda imagen Yalitza Aparicio posa de espaldas.

"Que la vida nos despeine y nos lleve a lugares maravillosos. Ignoren la pancita ... Pero no me puedo negar a la comida", escribió la actriz de televisión junto a las imágenes en las que presume su silueta de infarto. Sus más de dos millones de seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación y llenaron de piropos a la estrella de televisión.

"Cual pancita ? Te ves espectacular", "Eres un encanto", "Bella", "Que guapa y bonita foto", "Admirador se Usted Yalitza. Se ve y está estupenda", "Que guapa Yali!!!", "Que preciosaaa", "Linda como siempre", fueron algunos de los halagos que Aparicio recibió en la publicación que ya superó los 100 mil Me Gusta.

Cabe mencionar que Yalitza Aparicio actualmente es una de las celebridades más populares, y mientras la famosa sigue creciendo como actriz tras demostrar su talento frente a las cámaras, también lo hace en sus redes sociales en donde constantmente comparte imágenes en las que presmune su silueta perfecta como la de Vanessa Guzmán y algunos lugares de México que visita, además de los proyectos que realiza.

Recordemos que en el mes de noviembre la embajadora de la exclusiva joyería francesa Cartier se robó todas las miradas luego de compartir que había posado para la revista de hombres "Bad Hombre". " Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase mas tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias chicos @badhombreskin", escribió la famosa junto a unas imágenes que colgó en su Instagram y razón por la que le llovieron los comentarios.

