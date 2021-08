Al igual que Tommy Mottola, Alejandro Sanz cae rendido ante look de Shakira

La cantante colombiana Shakira que está muy activa con su regreso a la música y muy probablemente a los escenarios en un futuro no muy lejano, y en ese proceso, su colega y amigo Alejandro Sanz con quien hace algunos años grabó el vídeo de "La Tortura" (2005) del álbum "Fijación oral vol. 1" ha caído rendido a la innegable belleza de la colombiana tras su nuevo look, tal y como lo hiciera el empresario Tommy Mottola.

Y es que, luego de que se han relajado las medidas de sanidad en gran parte del mundo, la colombiana de 44 años, ha retomado lo que más le gusta hacer, que es su música, y en las últimas semanas, luego de estrenar su más reciente sencillo que lleva por nombre "Don't wait up", ha concedido algunas entrevistas a diversos medios de comunicación.

No obstante en su retorno a sus actividades habituales; Shakira, ha compartido mucho de lo que ha estado preparando, hasta el momento en el que se somete a tratamientos de belleza y demás, pues no hay que olvidar, que durante el obligado confinamiento social, la intérprete de "Hips don't lie" (2005), probó algunos tintes que le dejaron el cabello roji-rosa.

Lee también: Marjorie de Sousa presume cuerpecito con outfit playero en la piscina

Hace un par de días, cuando estaba en plena sesión de maquillaje, la esposa del futbolista español Gerard Piqué, escribió a través de su cuenta de Instagram tras un clip publicado: "Getting ready for some interviews! Don’t wait up, it’s gonna take me a while", lo que en Español apunta a: ¡Preparándome para algunas entrevistas! No esperes, me llevará un tiempo.

Sin embargo, el primero en la lista de los comentarios del post de Shakira fue el español, quien hace 16 años fuera su invitado para "La Tortura". Alejandro Sanz, escribió: "Doy fe", augurando todo el éxito a la colombiana. Reacción que tiene ya 3,478 corazones rojos y 157 respuestas.

Lee también: Shakira deleita moviendo sus curvas en la coreografía de Don't wait up, su más reciente sencillo

Y claro, el efecto que ha surgido en el cantante español de 52 años, es gracias a que conoce perfectamente bien la garra que Shakira tiene para seguir conquistando con su voz, su talento como una de las mejores bailarinas, cuerpazo y belleza incomparable.

Shakira, se ha ganado el respeto y la admiración de millones del fans en el mundo, gracias a su habilidad en la música y no solo ha sido halagada por sus fanáticos, que dicho sea de paso, son millones alrededor del mundo. Pues en más de una ocasión, se han podido ver las reacciones de varios famosos a través de sus publicaciones.

Hace unas semanas, la colombiana hacía ejercicio con unos ajustados leggins, mientras escuchaba música oldies, por lo que el empresario Tommy Mottola, esposo desde hace más de dos décadas de la cantante mexicana Thalía, reaccionó a su publicación; y aunque podría pensarse que el Mottola que está a punto de cumplir 72 años reaccionara a la belleza de Shakira, lo hizo por la música que escuchaba.

Así mismo, reaccionó Alejandro Sanz, quien además de ser colega de Shakira, auguró con su comentario, todo el éxito a la colombiana con "Don't wait up".

Síguenos en