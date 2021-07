Al estilo de Livia Brito, Demi Rose luce atributos sólo con un overol

No es que la modelo Demi Rose ande buscando a quien imitar, incluso probablemente fue una coincidencia; lo cierto es que al estilo de la actriz cubana Livia Brito, la británica lució atributos sólo con un overol, causando grandes sensaciones.

Con su cuerpazo e innegable belleza, Demi Rose ha cautivado literalmente a todo el mundo a través de las redes sociales; sin embargo existen infiinidad de postales de la británica que no han sido propiamente compartidas por ella en sus perfiles en la web.

Como la que circula en Instagram bajo el perfil de @hollywood_stars_actress, que se ha dedicado a compartir las postales más infartantes de las estrellas del espectáculo estadounidense, entre otras de diferentes nacionalidades como Demi Rose.

De quien compartió una instantánea, en la que se le ve posando sentada con sensual gesto y agarrándose su larga cabellera con ambas manos, por lo que Demi Rose luce a la perfección el par de atributos delanteros que han enloquecido a sus casi 17 millones de seguidores en Instagram y otros más en otras redes sociales como su cuenta privada para Only Fans (Sólo Fans).

Dicha postal sólo fue descrita con el hashtag #demirose y los comentarios de los fans empezaron a hacerse presentes: "She isn't a Hollywood star or an actress. She’s an IG girl" (Ella no es una estrella de Hollywood ni una actriz. Ella es una chica IG); otro fanático más la pudo haber confundido con una mujer embarazada por su peculiar comentario: "Got milk?" (¿Tienes leche?).

Y sorpresivamente, se puede leer el comentario de uno de los pocos haters que debe tener la británica, luego de enamorar con sus curvas a millones de fanáticos en el mundo: "Shows all that she has, body but no brain" (Muestra todo lo que tiene, cuerpo pero no cerebro).

El post fue compartido el pasado 2 de julio por dicho perfil, y aunque sólo tiene un poco más de 600 likes y sólo 9 comentarios, es un hecho que sus atributos siguen cautivando casi a cualquiera, no por nada, es una de las modelos más visitadas en redes sociales de Europa y que en realidad, no le hace daño a nadie con su trabajo.

Al estilo de Livia Brito, Demi Rose luce atributos sólo con un overol. Foto: Instagram Página Fans Demi Rose

