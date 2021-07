Al estilo de Jessica Rabbit, Demi Rose posa sutil con guantes rojos

Han sido diversas las postales en las que Demi Rose ha posado con sus más diminutos atuendos o lo que ha resultado mejor para muchos de sus fanáticos: ¡sin nada!... Y es que la británica de 26 años se ha convertido en una de las celebridades favoritas de las redes sociales gracias a su forma tan sutil y atrevida de posar, como lo hizo recientemente al estilo de Jessica Rabbit.

En su última y más reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, Demi Rose compartió un par de postales en la que aparece luciendo su anatomía como sólo ella sabe hacerlo: acostada boca abajo con su cabellera peinada hacia un lado y cayendo sobre su cuerpo, así como un par de guantes largos de color rojo de terciopelo con terminado de peluche a la altura de los brazos.

Su pose dice mucho y no deja casi nada a la imaginación, pero su semblante habla por si solo con ese gesto de sensualidad que sólo Demi Rose se atreve a mostrar en sus fotografías y vídeos. Esta vez, la británica lució una seductora mirada con los ojos sombreados en un tono rojizo o naranja que combinan con sus guantes.

Y aunque acostada boca abajo en un ambiente impecable y soleado, la top model posó entre un arbusto de flores azules. La frescura con la que la modelo de Pretty Little Ting aparece en cada una de sus publicaciones la han convertido en una de las celebridades europeas más vistas de las redes sociales.

Esta vez, Demi Rose posó de forma sutil al estilo del sensual personaje animado de Jessica Rabbit de la cinta de 1988 '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', novia del conejo más intrépido del cine de aquella época que sus características destacaban su vestido rojo entallado y strapless con guantes rojos. El filme fue producido por Touchstone Pictures y distribuida más tarde por Disney Picture.

Y a partir de ello, Rose ha sido objeto de los mensajes más halagadores, entre los 1,312 que ha recibido. Algunos se leen: "I like your style" (Me gusta tu estilo), "Positive vibes only!" (¡Solo buenas vibras!), "Beautiful" (Hermosa), "Red on you OMG GIRL, please tell us there are exclusives!!" (Rojo en usted OMG GIRL, por favor díganos que hay exclusivas!!).

O "So cute" (Tan linda), "Beautifully Stunning" (Bellamente impresionante), "So gorgeous" (Tan hermosa), "You are beautiful woman" (Eres una mujer hermosa) o el fogoso mensaje "The beautiful sexy hot Demi Rose" (La hermosa sexy Demi Rose).

Un total de 138,470 seguidores de Demi Rose entre los que destacan su fotógrafo de cabecera Danny Desantos, han reaccionado a su belleza y belleza y sensualidad.

